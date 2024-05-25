В «Зените» назвали условие, при котором Фернандес останется в клубе

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о будущем защитника Марио Фернандеса.

«Сейчас Марио восстанавливается после травмы. По поводу его будущего будет решать наше руководство. Марио полон сил и хочет остаться. Если со здоровьем всё будет нормально, он может продолжить играть», — цитирует Оливейру РИА Новости.

По информации РИА Новости, игрок рассматривает возможность завершения карьеры по окончании сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 33-летний Фернандес сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями. В апреле он успешно перенёс операцию.

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел назвал захватывающей победу петербургского клуба в сезоне-2023/24 РПЛ.