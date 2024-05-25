Губерниев — о чемпионстве «Зенита»: закономерно и справедливо

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о чемпионстве «Зенита» в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Закономерно и справедливо: «Зенит» — чемпион! Играл лучше весь чемпионат и заслужил победу! Поздравляю команду и болельщиков! А «Краснодар» и особенно «Динамо» — увы и ах», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд. «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» расположилось на третьей строчке.

Ранее Беглов поздравил «Зенит» с новым чемпионским титулом.