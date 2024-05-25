Шоковая терапия: «Краснодар» победил «Динамо» и помог «Зениту» вырвать десятое чемпионство на 85-й минуте

«Зенит» в десятый раз в истории стал чемпионом России по футболу. В матче заключительного, 30-го тура подопечные Сергея Семака на своём поле одержали волевую победу над «Ростовом». На гол Роналдо в начале второго тайма они ответили точными ударами Густаво Мантуана и Артура. Причем последний отличился за пять минут до окончания основного времени. Благодаря этому петербуржцы набрали 57 очков и опередили «Краснодар» и «Динамо». Для первого триумфа за 48 лет команде Марцела Лички было достаточно не уступить конкуренту в личной встрече, но выполнить задачу оказалось не под силу. Пропустив единственный гол на 52-й минуте, бело-голубые сподобились лишь на два удара в каркас ворот.

Перестраховка «Динамо» и сюрприз от Семака

Ещё прошлым летом мало кто мог представить, что у «Зенита» возникнут проблемы с оформлением юбилейного, десятого чемпионства в РПЛ. Петербуржцы располагали с запасом сильнейшим подбором исполнителей в лиге и считались явными фаворитами сезона, но в один момент что-то пошло не так. И перед заключительным туром подопечные Сергея Семака занимали лишь вторую строчку в таблице и не были хозяевами положения. Ведь для завоевания золотых медалей им было необходимо не только обыгрывать демотивированный «Ростов», но и надеяться на поражение «Динамо» в матче с «Краснодаром».

И предпосылки к этому были. Ведь «быки» сохраняли пусть и теоретические, но всё-таки шансы на победу в турнире, а также вряд ли хотели войти в историю как команда-трамплин на пути к долгожданному триумфу бело-голубых. Последний раз «Динамо» становилось сильнейшим в стране аж 48 лет назад, да и то лишь в рамках однокругового чемпионата. Москвичи заняли первое место весной, а осенью финишировали лишь шестыми.

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С учётом важности встречи было опрометчиво рассчитывать на большое число сюрпризов в стартовых составах. Но некоторые любопытные преобразования всё же были. Так, Марцел Личка решил перестраховаться и выпустил в средней линии не заточенного под атаку Бителло, а Даниила Фомина, до предела насытив опорную зону. И в какой-то степени это было логично, ведь гостей всецело устраивала ничья. А Мурад Мусаев неожиданно решил сыграть с парой форвардов в лице Джона Кордобы и Жоау Батчи. При этом главный творец камбэка в матче с «Сочи» в лице Мозеса Кобнана вновь остался в запасе.

Что касается «Зенита», то Семак продолжил гнуть свою линию и опять одновременно бросил в бой Ивана Сергееву и Матео Кассьерру, на прошлой неделе оформившего первый пента-трик в Премьер-лиге. К неожиданностям же можно было отнести лишь присутствие в основе Густаво Мантуана, вытеснившего из старта Артура и Педро.

Отменённый гол Кордобы и несгибаемость «Ростова»

В преддверии тура Илья Вахания уверял, что «Ростов» не намерен отбывать номер в заключительном туре и постарается взять верх над «Зенитом». И поначалу эти обещания оправдывались. Подопечные Валерия Карпина выглядели предельно собранными и отвечали на каждый выпад хозяев, а также пытались активно прессинговать оппонента. И хотя территориальным преимуществом ожидаемо владели петербуржцы, первый опасный момент возник именно у ворот Дениса Адамова. На 22-й минуте Кирилл Щетинин обыгрался с партнёром и прорвался к штрафной, но вратарь справился с его ударом низом.

У «Зенита» же мало что получалось впереди. Да, можно вспомнить пару неплохих забросов на Сергеева и «выстрел» Мантуана под перекладину, который не без проблем парировал Сергей Песьяков. Но взломать оборону «Ростова» всё же не выходило. Гости спокойно защищались и практически не нервничали. И это объяснимо, ведь ничем не рисковали.

Чего нельзя сказать о динамовцах, в чьих действиях нет-нет, да читалось волнение. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод с участием Николаса Маричала, зачем-то отправившимся с мячом в собственную штрафную и лишь чудом не спровоцировавшим автогол. И что важно, то было обусловлено не столько отсутствием опыта или «помутнением рассудка», но мощнейшим давлением на гостей. Москвичи были прижаты к собственным воротам и практически не помышляли о контригре, а редкие попытки покинуть свою половину поля заканчивались ничем.

Совсем тяжёлым положение «Динамо» могло стать на 32-й минуте. Редкая попытка бело-голубых прогуляться на чужую треть обернулась контрвыпадом, который пусть и не без везения, но завершил Кордоба. Колумбиец получил пас от Виктора Са, сместился в центр и пробил. Мяч отрикошетил от соперника, изменил траекторию и предательски поскакал в сетку — аккурат мимо дезориентированного Игоря Лещука. «Краснодар» уже видел себя перемещающимся на первое местов в таблице первенства, но радость быстро сменилась разочарованием. После просмотра повтора у колумбийца был зафиксирован офсайд.

В итоге, до перерыва голов не было забито ни в одном из двух ключевых матчей 30-го тура. И в случае с «Зенитом» за это стоит сказать «спасибо» Песьякову, парировавшему очень неприятный удар Сергеева в касание в самой концовке тайма. В параллельной же встрече свой высокий класс пришлось подтвердить Матвею Сафонову, судя по всему, уже упаковавшему чемоданы перед переездом в Париж. Воспрянувшее духом после отменённого мяча Кордобы «Динамо» рвануло вперёд и пару раз чуть было не застало врасплох вратаря сборной России. Но тот дважды вышел триумфатором из очной дуэли с Хорхе Карраскалем. Правда, если в первом случае тот бил в упор, то во втором скорее «вырезал» пас на Тюкавина.

Гол Кордобы и обмен любезностями в Петербурге

В первом тайме «Зенит» вдвое превзошёл «Ростов» по числу ударов (9:4), но забить так и не смог, поэтому Семак ожидаемо решился на рокировки уже в перерыве. И бросил в бой Педро вместо запоровшего несколько моментов Сергеева. Однако своё имя на табло зажёг не он, а другой бразилец, причём защищающий цвета «Ростова». Иван Комаров выиграл борьбу за мяч в центре поля и адресовал передачу Роналдо, а тот хоть и пробил прямо в Адамова, всё же прошил молодого голкипера петербуржцев.

И буквально в то же время счёт был открыт и в параллельном противостоянии. И опять в центре внимания оказался Кордоба. Колумбиец занял позицию во вратарской, оттеснил Роберто Фернандеса и замкнул прострел Лукаса Оласы с фланга. И тем самым вывел «Краснодар» не только вперёд, но и на первое место в гонке за золото.

После этого у «Динамо» не осталось иного выбора, кроме как «просыпаться» и идти вперёд. И тому лишь поспособствовали события в петербуржской встрече, где «Зенит» с пенальти восстановил паритет. После удара Педро мяч попал в руку Умару Сако, а 11-метровый реализовал Мантуан. Спасать бело-голубых был призван Бителло, вышедший вместо Карраскаля. И чуть было не сделал это одним из своих первых касаний. Но с его «выстрелом» в ближний угол справился потенциальный сменщик Джанлуиджи Доннаруммы. А чуть позднее он же не лучшим образом завершил контратаку — с ленточки вынес Оласа.

Ошибка Песьякова и фиаско Паршивлюка

Таким образом, за десять минут до окончания основного времени именно «Краснодар» занимал первое место в чемпионате России. Но совсем скоро всё изменилось. Если шикарный гол Кассьерры через себя не был засчитан из-за офсайда, то помешать отличиться Артуру не смог никто. Вышедший на замену бразилец пробил после смещения с фланга и угодил прямо в Песьякова. Но проводивший великолепную встречу вратарь внезапно ошибся и срезал мяч в сетку. И помог «Зениту» оказаться в шаге от завоевания титула.

Даже после этого всё по-прежнему находилось в руках «Динамо», но надежды их фанатов впервые с 1976 года отпраздновать победу в турнире «сгорали» с каждый секундой. Москвичи не стали откладывать дело в долгий ящик и заблаговременно принялись штурмовать ворота Сафонова, но в этот вечер фортуна была не на их стороне. С разницей в две минуты Луис Чавес и всё тот же Фернандес проверили на прочность каркас, но по-настоящему обескуражил гостей собственный партнёр. Вышедший на замену Сергей Паршивлюк всего за минуту получил две жёлтые карточки и оставил их в меньшинстве в самый важный момент сезона. И собраться они уже не смогли.

В компенсированное время шансов на спасение не было. В тень ушёл главный специалист по голам в концовках — Нгамалё, «растворился» Тюкавин, а единственный удар нанёс Вячеслав Грулёв, но и тот оказался неточным. Зато пропустить «Динамо» могло аж дважды. Но внезапно чудеса в рамке принялся творить Лещук, выручивший в безнадёжных ситуациях. Сначала он не дал Кордобе оформить дубль, а потом остановил Мозеса Кобнана. Но привести одноклубников в чувство не сумел.

«Краснодар» взял верх над «Динамо» и в статусе промежуточного лидера принялся ждать окончания второго матча. Но на «Газпром Арене» чуда ен произошло. «Зенит» удержал победу над «Ростовом» и в шестой раз подряд финишировал первым. Пусть в концовке и больше тянул время, чем пытался упрочить своё преимущество и в третий раз оставить не у дел Песьякова. Подопечные Семака в десятый раз стали чемпионами России и сравнялись по этому показателю со «Спартаком». И сделали это в одной из самых захватывающих и драматичных концовок сезона в истории РПЛ.