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Футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра занял первое место в гонке бомбардиров национального первенства.

Маттео Кассьера завершил чемпионат с 21 голами и на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

В предыдущем сезоне равных не было экс-форварду петербургского клуба Малкому (23).

В сезоне-2019/20 лучшим стал Артём Дзюба (20). А в 2021-м форвард поделил первую строчку с бывшим одноклубником Сердаром Азмуном (17)

Прервал серию петербуржцев лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, в розыгрыше РПЛ-2021/22 отличившийся 19 раз.

Ранее Семак сократил отставание от Романцева по количеству побед в чемпионатах России среди тренеров.

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