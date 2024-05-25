Футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра занял первое место в гонке бомбардиров национального первенства.

Маттео Кассьера завершил чемпионат с 21 голами и на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

В предыдущем сезоне равных не было экс-форварду петербургского клуба Малкому (23).

В сезоне-2019/20 лучшим стал Артём Дзюба (20). А в 2021-м форвард поделил первую строчку с бывшим одноклубником Сердаром Азмуном (17)

Прервал серию петербуржцев лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, в розыгрыше РПЛ-2021/22 отличившийся 19 раз.

Ранее Семак сократил отставание от Романцева по количеству побед в чемпионатах России среди тренеров.