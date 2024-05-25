Футболист «Зенита» стал лучшим бомбардиром РПЛ в четвёртый раз за последние пять сезонов
Маттео Кассьера завершил чемпионат с 21 голами и на шесть мячей опередил ближайшего преследователя в лице форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
В предыдущем сезоне равных не было экс-форварду петербургского клуба Малкому (23).
В сезоне-2019/20 лучшим стал Артём Дзюба (20). А в 2021-м форвард поделил первую строчку с бывшим одноклубником Сердаром Азмуном (17)
Прервал серию петербуржцев лишь нападающий «Уфы» Гамид Агаларов, в розыгрыше РПЛ-2021/22 отличившийся 19 раз.
Ранее Семак сократил отставание от Романцева по количеству побед в чемпионатах России среди тренеров.