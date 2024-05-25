Семак сократил отставание от Романцева по количеству побед в чемпионатах России среди тренеров

Сергей Семак в шестой раз привёл «Зенит» к званию чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) и сократил отрыв от рекордсмена по данному показателю среди тренеров Олега Романцева.

В активе Романцева восемь побед в национальных первенствах. Именно под его руководством «Спартак» выиграл большую часть своих золотых медалей.

Специалист руководил красно-белыми с 1989-го по 2003-й. В 1996-м тренер на один сезон уступил свой пост Георгию Ярцеву, который также привёл красно-белых к чемпионскому титулу.

Семак же возглавил «Зенит» в 2018-м и с ходу привёл его к чемпионству.

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.