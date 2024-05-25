Семак сократил отставание от Романцева по количеству побед в чемпионатах России среди тренеров
- РИА Новости
В активе Романцева восемь побед в национальных первенствах. Именно под его руководством «Спартак» выиграл большую часть своих золотых медалей.
Специалист руководил красно-белыми с 1989-го по 2003-й. В 1996-м тренер на один сезон уступил свой пост Георгию Ярцеву, который также привёл красно-белых к чемпионскому титулу.
Семак же возглавил «Зенит» в 2018-м и с ходу привёл его к чемпионству.
Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил достижение «Спартака» по количеству чемпионств России.