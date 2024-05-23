«Матвею надо принять важное и правильное решение»: стоит ли Сафонову переходить в ПСЖ

Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». По данным СМИ, французский клуб ищет дублёра для Джанлуиджи Доннаруммы и уже согласовал трансфер голкипера, а в качестве компенсации «Краснодар» получит €20 млн. По мнению поигравшего за рубежом Станислава Черчесова, Сафонову предстоит принять непростое решение. Также сообщается, что в услугах вратаря заинтересован и другой гранд Лиги 1 — «Монако».

Накануне футбольную Россию всколыхнула новость о возможном трансфере Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Как сообщили СМИ, французский клуб инициировал переговоры с «Краснодаром» ещё несколько недель назад, а в последние дни стороны заметно продвинулись в этом вопросе. По слухам, сумма компенсации составит €20 млн, а в новой команде ему будет отведена роль дублёра Джанлуиджи Доннаруммы, которая освободится после расставания с Кейлором Навасом. Летом у 37-летнего костариканца истекает контракт с парижанами и продлевать его не будут.

Тем не менее, сходу поверить в информацию о переходе российского голкипера в стан 12-кратного чемпиона Лиги 1 крайне непросто. Особенно в свете того, что отечественные команды и сборные не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года, в свете чего спортсмены лишены возможности соперничать с сильнейшими и демонстрировать свою готовность выступать на самом высоком уровне. Да ещё и некоторые французские журналисты говорят, будто в стране ничего не знают о Сафонове, а об интересе к нему нигде не сообщалось. Кроме того, сам отец футболиста опровергает данные о наличии контактов между сторонами.

«Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас», — приводит слова Евгения Сафонова Sport24.

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Тем не менее, российские СМИ настойчиво уверяют в том, что переезд Сафонова в Париж не только обсуждается, но уже практически согласован. По сведениям РБК, клубы уже договорились о трансфере и планируют сделать официальное объявление по окончании чемпионата РПЛ, а «Спорт-Экспресс» даже рассказывает о ближайших планах ПСЖ на Матвея. Тот якобы примет участие во всех летних товарищеских матчах красно-синих, а также будет стабильно получать игровую практику по ходу сезона.

Но пока всё это остаётся на уровне слухов, а эксперты продолжают рассуждать на тему того, насколько целесообразным и правильным шагом будет переход в «Пари Сен-Жермен» для самого Сафонова. И хотя допускают, что волнения в прессе могли появиться на пустом месте, призывают самого Матвея не упускать шанс оказаться в гранде европейского футбола. Конечно, если таковой действительно есть. Такое мнение озвучили и легенда «Сельты» Александр Мостовой, и бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин.

«Думаю, что нужно идти, не думая и не оглядываясь. Это суперкруто будет, если он перейдёт. Наш российский вратарь за €20 млн переходит в ПСЖ! Мы должны ценить своих и правильно при этом их оценивать — не бояться говорить, если они хорошо играют. Сафонов — первый вратарь после Акинфеева по таланту. Если он переедет, то у него шансы будут. Вернуться он всегда успеет, а за €20 млн перейти из «Краснодара» в ПСЖ — это суперздорово. Нужно будет поздравить Сергея Галицкого, что его школа выдала такого прекрасного вратаря», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

При этом бывший наставник сборной России Станислав Черчесов подтвердил наличие интереса к Сафонову со стороны «Пари Сен-Жермен», но посоветовал тому хорошенько подумать над своим решением. Как сказал экс-голкипер «Спартака», в своё время его тоже звали на роль дублёра в «Кайзерслаутерн», но он ответил отказом.

«Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что ПСЖ, видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать… Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Действительно, совсем недавно один российский голкипер уже пробовал свои силы в серьёзном европейском коллективе, хотя не имел гарантий попадания в стартовый состав. Речь идёт об Андрее Лунёве, летом 2021-го решившем попытать счастья в «Байере». И тогда всё сложилось для него не лучшим образом. Вытеснить из основы у Лукаша Градецки так и не вышло, вследствие чего спортсмен провёл за леверкузенцев всего три встречи. Да, во многом причиной тому были три тяжёлые травмы, из-за которых он пропустил суммарно 246 дней. Но даже будучи здоровым на поле он практически не выходил.

Что касается положительных примеров, то сейчас многие могут упомянуть Андрея Лунина, выдавшего крайне успешный сезон в «Реале». Тот помог «сливочным» победить в чемпионате и Суперкубке Испании, а также пробиться в финал Лиги чемпионов. Но необходимо понимать, что всего этого у него наверняка бы не было, если бы из строя надолго не выбыл Тибо Куртуа. Да, украинец воспользовался своей возможностью и выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги, но такой «подарок» подвернулся ему лишь на шестой год пребывания в стане «сливочных». До лета 2023-го он отыграл за них всего 17 матчей и большую часть времени катался по арендам.

Но одно дело, когда спортсмен переходит в топ-клуб в 19 лет и соглашается потратить определённое время на набор опыта и ожидание своего шанса. Другое, когда ему предлагают роль запасного в 25. Причём конкурировать необходимо не с гораздо более возрастным коллегой, регулярно страдающим от травм, а со своим сверстником, за неполные четыре года пропустившим всего 37 дней из-за повреждений. А ведь Сафонов и Доннарумма — не просто одногодки, но и родились в один день — 25 февраля 1999-го. И «сидеть под ним» можно очень долго.

Безусловно, сейчас очень популярно критиковать Доннарумму. Ему очень сильно досталось и за якобы по его вине пропущенный гол в первом полуфинале с «Боруссией», и за игру ногами, которой тот никогда не славился. Но и принижать его заслуги не стоит. В нынешнем сезоне он занимает первое место по проценту сейвов в топ-5 лигах Европы (84,5%), а по разнице между ожидаемыми голами после ударов и реальными пропущенными мячами (PSxG+/-) располагается на второй строчке (+10,3), уступая лишь Микеле Ди Грегорио из «Монцы». Да, Сафонов тоже выглядит более чем уверенно и отражает в среднем четыре из пяти попаданий в створ (80,2%), но это на уровне нынешней РПЛ. А сравнивать её с Лигой 1 всё же не стоит.

Конечно, некоторые могут привести в пример Сафонову тех же Александра Головина и Алексея Миранчука, в своё время не побоявшихся отправиться в европейские топ-первенства. Первый уже долгое время «зажигает» в «Монако» и считается одним из его лидеров, а второй накануне взял первый международный трофей с «Аталантой». Но сравнивать голкипера и полевых футболистов не совсем корректно. Вторые получают гораздо больше возможностей проявить себя ввиду постоянной ротации состава, в то время как первые могут провести на скамейке почти весь соревновательный год. Как было с тем же Лунёвым.

Поэтому Сафонову стоит прислушаться к словам Черчесова и хорошенько подумать о том, стоит ли ему ставить подпись под контрактом с ПСЖ. Да, своим переездом в Париж он впишет своё имя в историю российского футбола как один из немногих представителей полноценного топ-клуба, а в будущем с 99% вероятностью наверняка пополнит свой послужной список множеством национальных трофеев. Но внесёт ли он лепту в их завоевание — большой вопрос.

При этом есть все основания полагать, что если услугами Сафонова заинтересовалась такая команда, как «Пари Сен-Жермен», то в скором времени могут подключиться и другие. Например, авторитетный портал Transfermarkt уже сообщает о намерении «Монако» перехватить его у конкурента по Лиге 1. А на Лазурном берегу тому будет гораздо комфортнее. Во-первых, бороться за место в старте придётся не с Доннаруммой, а с гораздо менее звёздными Радославом Маецки и Филиппом Кёном. Да ещё и Головин поможет с адаптацией в новой стране.