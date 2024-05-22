Во Франции не знают об интересе ПСЖ к Сафонову

Журналист издания L'Équipe Антуан Момон высказался о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.

«Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в ПСЖ у нас нигде не публиковалась. Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, но нельзя сказать, что он провёл плохой сезон», — цитирует Момона «Чемпионат».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн.

Ранее отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к своему сыну.