Отец Сафонова назвал слухами информацию об интересе ПСЖ к своему сыну

Евгений Сафонов, отец голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался об интересе ПСЖ к своему сыну.

«Это слухи, пока не стоит на это обращать внимание. Я об этом сегодня услышал впервые, об этом даже разговаривать не стоит. С Матвеем эти моменты я не обсуждаю, там есть клуб, Галицкий, это их личное дело. Матвей в этом году продлил контракт на пять лет, какие вопросы по этому поводу могут быть?» — цитирует Евгения РИА Новости.

Как сообщает «Чемпионат», «Краснодар» и ПСЖ близки к соглашению по трансферу Сафонова за €20 млн.

25-летний голкипер является выпускником академии «Краснодара». В текущем сезоне он провёл за команду 29 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и десять раз сыграл на ноль.

Его контракт с краснодарским клубом действует до 31 января 2029 года. Трансферная стоимость голкипера оценивается в €18 млн.

Ранее сообщалось, что Сперцян не интересен «Боруссии», игрок может перейти в клуб Серии А.