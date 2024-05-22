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Источник: Сперцян не интересен «Боруссии», игрок может перейти в клуб Серии А

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не входит в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Источник: Сперцян не интересен «Боруссии», игрок может перейти в клуб Серии А
  • РИА Новости

По информации инсайдера Грача Хачатряна в соцсетях, на игрока претендуют другие клубы, в том числе и итальянская команда, которая уже наводит справки о нём.

В сезоне-2023/24 Сперцян принял участие в 32 матчах за команду, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Марко Ройсу.

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