Без помощи Миранчука: хет-трик Лукмана помог «Аталанте» разгромить «Байер» в финале Лиги Европы

«Аталанта» одержала победу над «Байером» и завоевала первый международный трофей в истории клуба. Финал Лиги Европы завершился со счётом 3:0 в пользу подопечных Джан Пьеро Гасперини, а главным героем встречи стал Адемола Лукман. Нигерийский нападающий дважды забил в первом тайме, а во втором поставил эффектную точку, оформив хет-трик.

В преддверии финала Лиги Европы складывалось ощущение, что всё говорит за «Байер». Здесь и исторический сезон с триумфом в Бундеслиге без единого поражения, и фантастическая форма лидеров, и несгибаемый характер, позволявший леверкузенцам регулярно дожимать своих соперников в концовках матчей. А также фигура главного тренера в лице молодого и амбициозного, но в то же время обладающего огромным чемпионским опытом Хаби Алонсо, который за свою карьеру выиграл четыре международных трофея на клубном уровне. А ведь были ещё два золота Евро и победа на мундиале в форме «красной фурии».

Силу оппонента признавал и наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, называвший «Байер» великой командой. По его словам, подопечные ещё не до конца отошли от поражения «Ювентусу» в Кубке Италии, но падать духом не собирались и были готовы навязать борьбу новоиспечённому лидеру немецкого футбола. Благо определённое подспорье у бергамасков было. До настоящего момента коллектив с россиянином в составе ни разу не уступал в решающей стадии еврокубка. И Алексей Миранчук был готов продолжить победные традиции Дмитрия Аленичева, Александра Кержакова и Дениса Черышева, помогавших брать верх «Порту» и «Севилье» соответственно.

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Правда, Гасперини решил поиграть с судьбой и оставил Миранчука в запасе, остановившись на атакующем трио в лице Джанлуки Скамакки, Шарля Де Кетеларе и Адемолы Лукмана. Но если итальянец предпочёл обойтись без своего лучшего ассистента в ЛЕ, то Алонсо — без сильнейших бомбардиров. Отгрузившие по пять мячей Виктор Бонифасе и Патрик Шик также начали встречу на скамейке, а в центре нападения вышел Амин Адли. Впрочем, как и в обоих полуфинальных матчах с «Ромой».

Но, как показал старт противостояния, Гасперини угадал с заявкой. Да, какое-то время бергамаски действовали вторым номером и чуть ли не вдесятером впахивали в обороне. Но постепенно положение дел на поле дублинского стадиона «Авива» стало меняться. Леверкузенцы начали допускать одну ошибку за другой и собственноручно провоцировать выпады на ворота Матея Коваржа. Но если Скамакка моментом не воспользовался, то Лукман свой не упустил.

Розыгрыш углового вышел не самым удачным, но «Аталанта» не успокоилась. Тён Копмейнерс под колоссальным давлением сумел вырезать передачу на Давиде Дзаппакосту, а тот прострелил вдоль штрафной. Казалось, пас вышел не самым точным, но Лукман быстро сориентировался, вырвался из-за спины Эксекиэля Паласиоса и расстрелял вратаря.

Так, уже на 12-й минуте «Аталанта» вырвалась вперёд в счёте, а на 26-й сделала ещё один шаг на пути к сенсационной победе в финале. Неточная скидка головой Флориана Вирца позволила номинальным хозяевам завладеть мячом, после чего ещё один шедевр сотворил Лукман. Нигериец продвинулся к штрафной, одним финтом убрал многоопытного Гранита Джаку и неотразимо пробил аккурат в дальний угол.

«Байер» находился в состоянии грогги. Прессинг не работал, постоянные ошибки гробили одну атаку за другой, а признанные лидеры «молчали». Выйти из тени так и не мог левый латераль Алехандро Гримальдо, ничего не получалось у Жереми Фримпонга, наглухо закрытого парой Маттео Руджери — Сеад Колашинац. Не справлялись со своими функциями Вирц и Адли, сталкивавшиеся с ожесточённым сопротивлением центральных защитников и вездесущего Эдерсона.

Понемногу приходить в себя «аспириновые» начали лишь за десять минут до окончания основного времени тайма. И всё внимание было сосредоточено на левом полуфланге, куда стали поочерёдно врываться и Гримальдо с Вирцем, и даже номинально правый хавбек Фримпонг. Но если немцу и нидерландцу добраться до мяча не удалось, то «закидушка» на испанца нашла адресата. Однако забивший 12 раз в сезоне латераль внезапно растерялся и ударил аккурат в руки Хуану Муссо.

До перерыва заставить аргентинского голкипера понервничать удалось лишь «зарядившему» издали Джаке. Но отквитать хотя бы один гол «Байер» не сумел и ушёл отдыхать при счёте 0:2. И дал повод волноваться своим болельщикам. Ведь в нынешнем сезоне леверкузенцы четыре раза уступали с разницей в два мяча и лишь однажды сумели совершить полноценный камбэк. Произошло это в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Карабахом», когда подопечные Алонсо отличились трижды в период с 72-й по 97-ю минуты. Однако провернуть подобное с итальянцами представлялось куда более сложной задачей.

Тогда джокером «Байера» стал Патрик Шик, оформивший дубль в компенсированное время. И можно было ожидать, что после перерыва Алонсо бросит в бой именно чеха, отправив отдыхать провалившегося Адли. Но испанец удивил. Марокканец остался на поле, а Йосипа Станишича сменил Бонифасе. При этом «Аталанта» также была вынуждена провести рокировку: место получившего повреждение Колашинаца в тройке защитников занял самый дорогой футболист коллектива, по версии Transfermarkt, — Джорджио Скальвини.

«Байер» сумел вновь завладеть инициативой и даже зажать «Аталанту» в её штрафной, но с моментами была напряжёнка. За 25 минут леверкузенцы нанесли лишь один удар по воротам — с лёта выстрелил Фримпонг, но с левой ноги не попал в створ. И Алонсо был вынужден пойти на радикальные меры. Отдыхать отправились Гримальдо и Паласиос, а спасать команду были призваны Роберт Андрих и Адам Гложек, которые должны были помочь взламывать массированную оборону отошедших назад бергамасков.

Историческая беспроигрышная серия «Байера» находилась под угрозой, а на 76-й минуте шансы продлить её начали стремиться к нулю. Ведь неудержимый Лукман снова вышел на авансцену. Именно ему Скамакка доверил право завершить перспективную контратаку, и нигериец не сплоховал. На этот раз он обошёлся без смещения в центральную зону и что есть силы пробил в дальний верхний угол. Коварж снова спасти не смог и позволил тому оформить хет-трик — первый в финале еврокубков с 1975 года. Тогда эта планка покорилась легендарному Юппу Хайнкесу, в то время защищавшему цвета мёнхенгладбахской «Боруссии».

После этого в матче осталась лишь пара интриг. Первая из них заключалась в том, сможет ли «Байер» хотя бы размочить счёт в провальной для себя встрече, вторая — выйдет ли на поле Миранчук. Но этому было не суждено случиться. После появления на поле Марио Пашалича у Гасперини осталось три замены. Первые две специалист потратил, предоставив возможность проявить себя Хансу Хатебуру и Элю Билалу Туре, а уже в компенсированное время усилил оборону, выпустив Рафаэла Толоя.

«Байер» же даже не смог устроить навал. Ближе всех к тому, чтобы размочить счёт, был Гложек. Но сначала главный арбитр Иштван Ковач не заметил нарушения на нём со стороны Скальвини, а потом уже сам чех промахнулся издали. Так подошла к концу фантастическая беспроигрышная серия леверкузенцев из 51 встречи. И произошло это в самый неприятный момент. Пусть и без помощи Миранчука, но «Аталанта» одержала победу в финале Лиги Европы и завоевала первый международный трофей в истории.