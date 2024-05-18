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Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии

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«Аталанта» победила «Лечче» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.
Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии
  • globallookpress.com
  • © Giovanni Evangelista/Keystone Press Agency

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Шарль де Кетеларе (48-я минута) и Джанлука Скамакка (53-я).

Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился результативной передачей.

«Аталанта» набрала 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Лечче» 37 очков и 13-я позиция.

Ранее Нобель Арустамян оценил положение Миранчука в «Аталанте».

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