Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии

«Аталанта» победила «Лечче» в матче 37-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Шарль де Кетеларе (48-я минута) и Джанлука Скамакка (53-я).

Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился результативной передачей.

«Аталанта» набрала 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Лечче» 37 очков и 13-я позиция.

Ранее Нобель Арустамян оценил положение Миранчука в «Аталанте».