Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии
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Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Шарль де Кетеларе (48-я минута) и Джанлука Скамакка (53-я).
Российский полузащитник Алексей Миранчук отличился результативной передачей.
«Аталанта» набрала 66 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе «Лечче» 37 очков и 13-я позиция.
Ранее Нобель Арустамян оценил положение Миранчука в «Аталанте».