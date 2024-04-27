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Арустамян: Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»

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Журналист Нобель Арустамян оценил положение российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в команде.
Арустамян: Миранчук превращается в реально важную фигуру «Аталанты»
  • globallookpress.com
  • © Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency

«Не передать цифрами впечатления от Миранчука на поле — как он себя чувствует, как себя ведёт. Ему комфортно в Бергамо, и он превращается в реально важную фигуру «Аталанты», — написал журналист в Telegram-канале.

24 апреля «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, в ответной встрече обыграв «Фиорентину» со счётом 4:1.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за команду 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 передач.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Миранчук должен порадоваться появлению на поле в матче с «Ливерпулем».

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