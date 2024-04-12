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Аршавин: Миранчук должен порадоваться появлению на поле в матче с «Ливерпулем»

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на замену на 89-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Ливерпулем».
Аршавин: Миранчук должен порадоваться появлению на поле в матче с «Ливерпулем»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Миранчук должен порадоваться, что появился на поле на 89‑й минуте, потому что при счёте 3:0 мог вообще не выйти. Тренер показывает ему, что он находится в обойме», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. Миранчук появился на поле на 89-й минуте и не отметился результативными действиями.

Ответная игра в Бергамо пройдёт 18 апреля.

Ранее сообщалось, что завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

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