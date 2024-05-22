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Миранчук остался в запасе на матч финала Лиги Европы с «Байером»

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«Аталанта» огласила стартовый состав на матч финала Лиги Европы с «Байером».
Миранчук остался в запасе на матч финала Лиги Европы с «Байером»
  • РИА Новости

В составе «Аталанты» на поле появятся: Муссо, де Рон, Хин, Джимсити, Дзаппакоста, Копмейнерс, Эдерсон, Руджериде, Кетеларе, Скамакка и Лукман.

Российский полузащитник Алексей Миранчук остался в запасе.

У «Байера» выйдут: Коварж, Та, Тапсоба, Фримпонг, Гримальдо, Инкапье, Андрих, Джака, Вирц, Хофман, Шик.

Финальный матч пройдёт сегодня, 22 мая, в Дублине на стадионе «Авива». Начало в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Италии не ждут Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы.

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