В Италии не ждут Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы

Итальянские СМИ назвали свои версии стартового состава «Аталанты» на финальный матч Лиги Европы УЕФА с «Байером».

В ориентировочных расстановках Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport нет российского полузащитника Алексея Миранчука.

Финальный матч пройдёт сегодня, 22 мая, в Дублине на стадионе «Авива-стэдиум». Начало в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии.