RT в Telegram
Подпишись

В Италии не ждут Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы

Короткая ссылка
Итальянские СМИ назвали свои версии стартового состава «Аталанты» на финальный матч Лиги Европы УЕФА с «Байером».
В Италии не ждут Миранчука в стартовом составе «Аталанты» в финале Лиги Европы
  • Gettyimages.ru

В ориентировочных расстановках Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport и Tuttosport нет российского полузащитника Алексея Миранчука.

Финальный матч пройдёт сегодня, 22 мая, в Дублине на стадионе «Авива-стэдиум». Начало в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провёл 40 матчей за команду во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что передача Миранчука помогла «Аталанте» победить «Лечче» в чемпионате Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить