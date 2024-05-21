Роналду — о завершении карьеры Крооса: спасибо за всё, Тони
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«Спасибо за всё, Тони! Какая честь — разделить с тобой одно поле. Всего тебе наилучшего в будущем!» — написал Роналду в социальной сети.
21 мая Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024.
Немец присоединился к мадридцам в 2014 году. Всего за команду он провёл 463 матча, забил 28 мячей и сделал 98 результативных передач. В составе сливочных он выиграл 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Ранее сообщалось, как Юлиан Нагельсман оценил форму Тони Крооса.