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Роналду — о завершении карьеры Крооса: спасибо за всё, Тони

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал решение полузащитника «Реала» Тони Крооса завершить карьеру после чемпионата Европы в Германии.
Роналду — о завершении карьеры Крооса: спасибо за всё, Тони
  • Gettyimages.ru

«Спасибо за всё, Тони! Какая честь — разделить с тобой одно поле. Всего тебе наилучшего в будущем!» — написал Роналду в социальной сети.

21 мая Кроос объявил о завершении карьеры после Евро-2024.

Немец присоединился к мадридцам в 2014 году. Всего за команду он провёл 463 матча, забил 28 мячей и сделал 98 результативных передач. В составе сливочных он выиграл 22 трофея, включая четыре Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее сообщалось, как Юлиан Нагельсман оценил форму Тони Крооса.

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