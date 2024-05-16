Нагельсман: когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь
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«Когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь. Он не хочет отдыхать. Мне в сборной не нужны игроки, которые нуждаются в наборе формы», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.
34-летний футболист вошёл в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы — 2024.
Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021-м, но в марте этого года объявил о возвращении.
Ранее Карло Анчелотти заявил, что Кроос заслуживает «Золотого мяча».