Нагельсман: когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил форму полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.

«Когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь. Он не хочет отдыхать. Мне в сборной не нужны игроки, которые нуждаются в наборе формы», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

34-летний футболист вошёл в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы — 2024.

Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021-м, но в марте этого года объявил о возвращении.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Кроос заслуживает «Золотого мяча».