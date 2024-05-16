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Нагельсман: когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман оценил форму полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.
Нагельсман: когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь
  • Gettyimages.ru

«Когда вы обнимаете Крооса, он ощущается как сталь. Он не хочет отдыхать. Мне в сборной не нужны игроки, которые нуждаются в наборе формы», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

34-летний футболист вошёл в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы — 2024.

Напомним, что Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021-м, но в марте этого года объявил о возвращении.

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Кроос заслуживает «Золотого мяча».

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