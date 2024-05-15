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Анчелотти: мне кажется, что Кроос заслуживает «Золотой мяч»

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал будущее полузащитников команды Тони Крооса и Луки Модрича.

«Клуб поговорит с ними после финала Лиги чемпионов. Хочу, чтобы они остались. Мне кажется, что Кроос заслуживает «Золотой мяч», но я не думаю, что это произойдёт», — цитирует тренера Football Espana.

Напомним, что 38-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, а 34-летний Кроос — с 2014-го. На двоих они провели за команду 991 матч и выиграли 47 трофеев. Их контракты с клубом истекают в конце июня.

Ранее сообщалось, что будущее Модрича в «Реале» зависит от Крооса.

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