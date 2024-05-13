Санчес: будущее Модрича в «Реале» зависит от Крооса

Под вопросом остаётся будущее полузащитников мадридского «Реала» Луки Модрича и Тони Крооса.

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса в соцсетях, Модрич согласен на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе. При этом его будущее зависит от Крооса — если Тони останется, то Лука покинет команду, если же немец уйдёт, то у хорвата будет шанс остаться.

Напомним, что 38-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, а 34-летний Кроос — с 2014-го. На двоих они провели за команду 991 матч и выиграли 47 трофеев. Их контракты с клубом истекают в конце июня.

Ранее сообщалось, что Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом».