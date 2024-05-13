RT в Telegram
Подпишись

Санчес: будущее Модрича в «Реале» зависит от Крооса

Короткая ссылка
Под вопросом остаётся будущее полузащитников мадридского «Реала» Луки Модрича и Тони Крооса.
Санчес: будущее Модрича в «Реале» зависит от Крооса
  • Gettyimages.ru
  • © Fran Santiago

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса в соцсетях, Модрич согласен на снижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе. При этом его будущее зависит от Крооса — если Тони останется, то Лука покинет команду, если же немец уйдёт, то у хорвата будет шанс остаться.

Напомним, что 38-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, а 34-летний Кроос — с 2014-го. На двоих они провели за команду 991 матч и выиграли 47 трофеев. Их контракты с клубом истекают в конце июня.

Ранее сообщалось, что Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить