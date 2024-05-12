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AS: Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом»

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич собирается продлить контракт с клубом.
AS: Модрич смирился с ролью игрока ротации и готов продлить контракт с «Реалом»
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации AS, игрок ещё месяц назад был готов покинуть клуб, но сейчас смирился с ролью футболиста ротации. Модрич собирается продлить соглашение до 2025 года.

38-летний хорват перешёл в мадридский клуб в 2012-м. Всего за команду он провёл 530 матчей, забил 39 мячей и сделал 85 результативных передач. В составе «Реала» Модрич пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат Испании. В 2018 году футболист стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Модрич покинет «Реал» в конце сезона, передав свой игровой номер Мбаппе.

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