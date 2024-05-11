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Источник: Модрич покинет «Реал» в конце сезона, передав свой игровой номер Мбаппе

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет клуб по окончании нынешнего сезона.

По информации журналиста Рамона Альвареса де Мона в соцсетях, игрок не будет продлевать контракт со сливочными. Он передаст свой десятый номер Килиану Мбаппе, который летом на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

38-летний Модрич перешёл в мадридский клуб в 2012 году. Всего за команду он провёл 530 матчей, забил 39 мячей и сделал 85 результативных передач. В составе «Реала» хорват пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза — чемпионат Испании. В 2018 году футболист стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что будущее Модрича в «Реале» зависит от самого игрока.

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