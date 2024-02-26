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Анчелотти заявил, что будущее Модрича в «Реале» зависит от самого игрока

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника команды Луки Модрича в клубе.
Анчелотти заявил, что будущее Модрича в «Реале» зависит от самого игрока
  • Gettyimages.ru

«Это в его руках. Всё зависит от него. Так же, как и в случаях с Кроосом и Начо. Он отличный парень, очень скромный, я люблю его», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

38-летний Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала».

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