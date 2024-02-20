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The Athletic: Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предложил полузащитнику команды Луке Модричу войти в тренерский штаб клуба.
The Athletic: Анчелотти предложил Модричу войти в тренерский штаб «Реала»
  • AP
  • © Manu Fernandez

По информации The Athletic, игрок поблагодарил тренера за предложение, но заявил, что для него сейчас приоритетным является продолжение футбольной карьеры.

Напомним, что Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт.

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