Relevo: Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич определился со своим будущим.

По информации Relevo, игрок разочарован отношением клуба к себе, потому что не выполняются условия, которые были обговорены при продлении контракта в 2023 году.

Хорватский футболист недоволен игровым временем в «Реале», поэтому хочет покинуть клуб летом.

Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее Карло Анчелотти признался, что ему сложно оставлять Модрича на скамейке запасных.