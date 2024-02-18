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Relevo: Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич определился со своим будущим.
Relevo: Модрич разочарован отношением «Реала» к себе и не будет продлевать контракт
  • Gettyimages.ru

По информации Relevo, игрок разочарован отношением клуба к себе, потому что не выполняются условия, которые были обговорены при продлении контракта в 2023 году.

Хорватский футболист недоволен игровым временем в «Реале», поэтому хочет покинуть клуб летом.

Модрич играет за «Реал» с августа 2012 года. В составе мадридского клуба он три раза становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее Карло Анчелотти признался, что ему сложно оставлять Модрича на скамейке запасных.

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