Непобедимость «Байера», серия «Аталанты» и появление Миранчука: главные интриги финала Лиги Европы

22 мая на стадионе «Авива» в Дублине «Байер» сыграет с «Аталантой» в финале Лиги Европы. В случае успеха подопечные Хаби Алонсо продлят свою рекордную серию без поражений до 52 матчей и сделают ещё один шаг к завоеванию требла. В свою очередь, бергамаски могут завоевать первый международный трофей в своей истории и прервать серию из пяти поражений подряд в решающих стадиях кубков. И в этом им может помочь лучший ассистент команды в турнире Алексей Миранчук.

Сделает ли «Байер» второй шаг к историческому треблу?

Если бы по окончании европейского футбольного сезона выбирали победителя в номинации «Главное открытие», то леверкузенцы с лёгкостью заняли бы первое место. Ведь для них он получился не просто успешным, а легендарным. Подопечные Хаби Алонсо уже успели свергнуть с трона саму «Баварию» и выиграть чемпионат Германии, избавившись от обиднейшего прозвища «Неверкузен», а до конца июня могут не только оформить требл, но и пройти соревновательный год без единого поражения. Но для этого им необходимо не только брать верх над «Кайзерслаутерном» в финале национального Кубка, но и расправляться с «Аталантой» в Лиге Европы.

По сути, нынешний сезон «Байера» уже можно рассматривать как один из величайших за всё время. Так, он стал всего лишь третьим коллективом из пяти ведущих лиг в XXI веке, который ни разу не проиграл в первенстве своей страны и забрал трофей. Ранее такое удавалось лишь лондонскому «Арсеналу» и туринскому «Ювентусу». А на днях «аспириновые» побили казавшийся вечным рекорд «Бенфики». С 22 декабря 1963 года по 7 февраля 1965 года лиссабонцы не уступили ни в одном из 48 матчей во всех соревнованиях, но 9 мая 2024-го их достижение было перекрыто — тогда подопечные Алонсо сыграли вничью с «Ромой». Благодаря этому они проследовали в решающий раунд ЛЕ, а потом на радостях сокрушили «Бохум» и «Аугсбург» в Бундеслиге. И тем самым продлили свою невероятную серию до 51 встречи.

Но чтобы улучшить её, «фармацевтам» необходимо снять ещё одно «проклятие». Ведь в последних четырёх финалах они неизменно терпели поражения. Трижды останавливались в шаге от триумфа в Кубке Германии, а в 2002 году были биты «Реалом» в Лиге чемпионов. Кстати, именно тогда два немецких коллектива последний раз добирались до заключительной стадии в еврокубках. Но если сейчас дортмундская «Боруссия» будет выступать в главном турнире, а «Байер» — во втором по значимости, то тогда всё было наоборот. При этом фиаско потерпели оба.

Что касается успехов, то все они относятся к периоду конца 1980-х — начала 1990-х. И если выигрыш у дубля «Герты» в национальном Кубке вряд ли кого-то впечатлил, то волевая победа в Кубке УЕФА навсегда осталась в истории. Тогда решающий раунд проходил в формате двухматчевого противостояния, и началось оно для «Байера» просто ужасно. В гостях он был разгромлен «Эспаньолом» со счётом 0:3 и практически потерял шансы на трофей. Но дома немцы сами забили испанцам три безответных мяча, после чего преуспели в серии пенальти — 3:2.

Завоюет ли «Аталанта» первый титул с 1963 года?

В свою очередь, бергамаски не могут похвастаться не то что трофеями, но даже регулярными попаданиями в решающие стадии. До нынешнего года они ни разу не добирались до таковой в еврокубках, а на национальном уровне имели крайне невпечатляющий процент побед. В пяти предыдущих финалах они лишь раз были сильнее, правда, произошло это аж 61 год назад. Зато в нынешнем снова подпортили себе послужной список, не сумев справиться с кризисным «Ювентусом». Противостояние завершилось со счётом 1:0 и запомнилось не только голом Душана Влаховича, но и эпатажным поведением Массимилиано Аллегри, спровоцировавшего своё увольнение из «старой синьоры».

Но, даже не будь статистика «Аталанты» такой удручающей, она всё равно бы считалась явным андердогом во встрече с «Байером». Однако не стоит забывать, что в нынешнем розыгрыше Лиги Европы подопечные Джана Пьеро Гасперини демонстрировали футбол высочайшего класса и уже успели выбить из него пару грандов своих стран. Так, они дважды огорчили новоиспечённого чемпиона Португалии — «Спортинг», который сначала не пустили на первое место в группе, а потом выбили на стадии 1/8 финала.

В четвертьфинале остановили сам «Ливерпуль», испортив Юргену Клоппу последний сезон в Мерсисайде. А затем не оставили шансов «Марселю». Пусть на домашней арене «провансальцев» заметно лихорадило, на международной они смотрелись неплохо. И к этому моменту прошли «Шахтёр», «Вильярреал» и «Бенфику». Не говоря о том, что в распоряжении тренерского штаба был лучший бомбардир турнира — Пьер-Эмерик Обамеянг.

Но если габонец уже не имеет возможности пополнить свой счёт, то Джанлука Скамакка наверняка постарается сделать это. Да, догнать Обамеянга с его десятью голами ему вряд ли удастся, но хотя бы взобраться на вторую строчку вполне по силам. Сейчас в активе итальянца шесть мячей, на один больше у Мохаммеда Кудуса и Ромелу Лукаку. Проблема в том, что поддержать его практически некому. Второй лучший голеадор команды в турнире — Луис Мурьель — покинул Бергамо ещё зимой, а Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман и Маттео Руджери на троих забили столько же, сколько их габаритный форвард. В сравнении с соперником у «Байера» впереди гораздо больше опций. В топ-50 рейтинга входят сразу четверо леверкузенцев, каждый из которых отличился больше двух раз: Патрик Шик, Виктор Бонифасе (оба — по пять), Флориан Вирц (четыре) и Жереми Фримпонг (три).

Кто из тренеров выиграет первый еврокубок?

Действительно, для обоих наставников победа в ЛЕ станет первым большим успехом на международной арене. В случае с Алонсо это вряд ли вызывает удивление, ведь до прихода в «Байер» в октябре 2022-го тот руководил лишь дублем «Реал Сосьедад». Гасперини, хоть и начал свою карьеру в качестве наставника в 2003-м, почти не имел шансов проявить себя (из «Интера» его уволили осенью 2011-го, спустя три месяца после назначения), лишь дважды добравшись до четвертьфинала. И всё в ходе «золотого периода» его карьеры в «Аталанте». В 2020-м та не справилась с «Пари Сен-Жермен» в ЛЧ, а спустя два года — с «Лейпцигом» в ЛЕ. Причём первая неудача была гораздо обиднее, ведь тогда плей-офф состоял из одного матча, а уровень непредсказуемости был заметно выше.

Но если так и не раскрывшийся в бытность футболистом Гасперини не может на своём опыте объяснить подопечным, каково выходить на поле в решающих встречах турниров, то Алонсо, напротив, знает об этом абсолютно всё. За свою карьеру он помог своим командам взять верх в 13 финалах, по два раза первенствовал в Лиге чемпионов и чемпионате Европы, а также помогал Испании расправиться с Нидерландами на мундиале в ЮАР. Хотя и в его карьере были обидные осечки. Достаточно вспомнить поражение от «Милана» в ЛЧ-2007, а также фиаско на Клубном чемпионате мира 2005 года. Тогда его «Ливерпуль» сенсационно уступил «Сан-Паулу».

Возможно, именно это станет дополнительным подспорьем для «Байера», который в этом сезоне отличают не только высочайший уровень футбола, но и фантастическая способность добиваться результата даже в самых трудных ситуациях. Достаточно сказать, что леверкузенцы занимают третье место в топ-5 лиг по числу голов после 75-й минуты (22), уступая лишь «Барселоне» (24) и «Ливерпулю» (27). И не раз уходили от поражений и добывали победы в компенсированное время. А это говорит как о характере, так и об уверенности в себе.

Выйдет ли на поле Миранчук?

В отличие от многих партнёров, отечественный полузащитник обладает опытом успешных выступлений в соревнованиях на выбывание. Да, все они относятся к периоду пребывания в «Локомотиве», но многие не могут похвастаться и этим. А Алексей Миранчук трижды помогал железнодорожникам брать Кубок, а ещё один раз — Суперкубок страны. И такой футболист вполне может пригодиться «Аталанте» в непростом противостоянии с «Байером». Однако крайне сложно сказать наверняка, выпустит ли Гасперини его с первых минут финала.

Если смотреть на статистику, то Миранчук заслужил это право, ведь является лучшим ассистентом бергамасков в ЛЕ (четыре передачи), в то время как по игровому времени занимает лишь 13-ю строчку (410 минут). Однако доверием специалиста он по-прежнему не пользуется, ведь чередует удачные матчи с серыми. Да, в заключительном туре Серии А он провёл на поле все 90 минут и не только ассистировал партнёру, но и отдал девять пасов под удар — рекорд первенства с декабря 2021-го. Но в заключительных стадиях того же Еврокубка чаще выходил на замену и не блистал. В основе он появился лишь в ответке с «Ливерпулем», но ничем серьёзным не отметился и был заменён на 79-й минуте.

Так или иначе, шансы увидеть Миранчука на поле стадиона «Авива» в Дублине всё же есть. И довольно высокие. Ведь в ЛЕ он пропустил всего две встречи (обе на групповом этапе), а в Серии А принял участие в 22 из последних 25. И это при том, что некоторые эксперты упрекают Гасперини в недостатке доверия к Алексею. Однако сейчас россиянину необходимо не доказывать свою ценность для действующего тренера, а подтвердить свою профпригодность в целом. Ведь уже летом в Бергамо может прийти новый специалист, в то время как Джан Пьеро — возглавить «Наполи».

«Миранчук — не игрок Гасперини. Мы из года в год видим, что, даже когда Алексей проводит хорошие матчи, Гасперини начинает проводить ротацию. У него есть любимчики, и они играют постоянно. Однозначно мы будем за него болеть, потому что это наш игрок, мы его поддержим в любом состоянии, в каком бы он ни был. Надеюсь, он выйдет и забьёт прекрасный мяч. И пусть он выиграет этот супертрофей», — цитирует «Матч ТВ» Руслана Пименова.