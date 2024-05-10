RT в Telegram
Подпишись

«Байер» вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы

Короткая ссылка
«Рома» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 43-й минуте с пенальти счёт открыл Леандро Паредес. На 66-й минуте он забил второй гол команды. 

На 83-й минуте игры гол в свои ворота забил защитник римлян Джанлука Манчини. На 97-й минуте Йосип Станишич сравнял счёт.

Первый матч завершился победой «Байера» со счётом 2:0. Таким образом, команда из Германии по сумме встреч вышла в финал турнира, где сыграет с «Аталантой».

Отметим, что «Байер» продлил беспроигрышную серию до 49 матчей.

Ранее сообщалось, что «Реал» в 18-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить