«Байер» вырвал ничью у «Ромы» и вышел в финал Лиги Европы

«Рома» и «Байер» сыграли вничью в ответном матче полуфинала Лиги Европы.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

На 43-й минуте с пенальти счёт открыл Леандро Паредес. На 66-й минуте он забил второй гол команды.

На 83-й минуте игры гол в свои ворота забил защитник римлян Джанлука Манчини. На 97-й минуте Йосип Станишич сравнял счёт.

Первый матч завершился победой «Байера» со счётом 2:0. Таким образом, команда из Германии по сумме встреч вышла в финал турнира, где сыграет с «Аталантой».

Отметим, что «Байер» продлил беспроигрышную серию до 49 матчей.

Ранее сообщалось, что «Реал» в 18-й раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов.