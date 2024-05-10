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Алонсо: «Байер» заслуживает выиграть требл

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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал выход в финал Лиги Европы.
Алонсо: «Байер» заслуживает выиграть требл
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Мы счастливы, что вышли в финал Лиги Европы. Теперь нам предстоит сыграть два финала за неделю. У нас ещё есть шанс выиграть три титула. И мои ребята заслуживают выиграть требл», — приводит слова Хаби Алонсо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во втором матче 1/2 финала Лиги Европы «Байер» сыграл вничью с «Ромой» со счётом 2:2. 

Первый матч завершился победой «Байера» со счётом 2:0. Таким образом, команда из Германии по сумме встреч вышла в финал турнира, где сыграет с «Аталантой».

Отметим, что «Байер» продлил беспроигрышную серию до 49 матчей.

Ранее бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о немецком «Байере».

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