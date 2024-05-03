Везение «Аталанты», мощь «Байера» и чудо от «Олимпиакоса»: чем запомнились полуфиналы футбольных еврокубков

«Аталанта» разошлась миром с «Марселем» в первом полуфинальном матче Лиги Европы. При этом полузащитник бергамасков Алексей Миранчук появился на поле только на 84-й минуте. Другая итальянская команда, «Рома», дома пропустила два безответных мяча от «Байера». В Лиге конференций «Олимпиакос» на выезде сенсационно одолел «Астон Виллу» благодаря хет-трику Айюба Эль-Кааби, а «Фиорентина» лишь в компенсированное время дожала «Брюгге».

Шикарный удар Андриха

«Байер» считался явным фаворитом полуфинального противостояния Лиги Европы с «Ромой». Он не просто гарантировал себе первое в истории чемпионство в Германии за пять туров до финиша, но и сохранял шансы на оформление требла. Помимо второго по значимости еврокубка и национального первенства, леверкузенцы продолжают борьбу за Кубок страны, в решающем матче которого сразятся с «Кайзерслаутерном». Попутно они горели желанием взять у римлян реванш за прошлогоднюю неудачу. Удивительно, но тогда пути коллективов пересеклись на аналогичной стадии ЛЕ — и «волчица» ещё во главе с Жозе Моуринью взяла верх. Теперь своеобразную эстафету у него принял Даниэле Де Росси.

И уже первый тайм подтвердил превосходство гостей. Они с ходу включили высокий прессинг и забрали мяч под контроль. Соперникам приходилось в основном делать ставку на контратаки либо уповать на стандарты. Как раз после розыгрыша одного из них Ромелу Лукаку из убойной позиции головой угодил в перекладину. А по истечении получаса хозяева сами подарили дружине Хаби Алонсо гол. Рик Карсдорп выполнил неосмотрительную передачу назад, а Алехандро Гримальдо совершил перехват и вывел на удар Флориана Вирца.

Во второй половине римлянам необходимо было идти вперёд, но у них мало что получалось. Леверкузенцы спокойно оборонялись и старались встречать соперников уже на их половине. Окончательно всё стало ясно, когда Роберт Андрих красивым дальним ударом забросил мяч в сетку. После этого Де Росси бросил в бой сразу двух нападающих, в том числе бывшего футболиста «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердара Азмуна, однако удача игрокам так и не сопутствовала. Так, Тэмми Абрахам загубил верный шанс сократить отставание в компенсированное время, когда из пределов вратарской не попал в пустой створ.

Очередная победа позволила «Байеру» не только сделать широкий шаг по направлению к финалу ЛЕ, но и до 47 матчей продлить беспроигрышную серию в нынешнем сезоне во всех соревнованиях.

Появление Миранчука в концовке

У отечественных болельщиков больший интерес вызвало противостояние «Марселя» и «Аталанты», ведь цвета итальянского коллектива защищает Алексей Миранчук. К сожалению, Джан Пьеро Гасперини оставил россиянина в резерве, хотя в последней встрече Серии А с «Эмполи» он, попав в старт, стал одним из лучших.

Однако и в его отсутствие бергамаски уверенно начали матч, открыв счёт уже на 11-й минуте. Оборона «Олимпика» провалилась по центру, и Джанлука Скамакка после отличного паса Тёна Копмейнерса реализовал момент и отметился уже десятым голом в этом году.

Ответ хозяев получился стремительным. Шансель Мбемба первым оказался на подборе после розыгрыша углового и словно рукой забросил мяч в сетку. В дальнейшем инициативой владели именно подопечные Жана-Луи Гассе. Например, лучший бомбардир нынешнего розыгрыша ЛЕ Пьер-Эмерик Обамеянг не реализовал выход один на один. А уже после перерыва Аззедин Унаи попал в крестовину. Чуть ранее «Марсель» даже забил, но гол отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.

Что касается Миранчука, то он вышел на замену только на 84-й минуте, но успел отметиться неплохим дальним выстрелом. В том эпизоде мяч совсем немного разминулся с воротами.

Выдающийся матч Эль-Кааби

Третий по значимости еврокубок неожиданно подарил болельщикам два ярких противостояния, а во встрече «Астон Виллы» и «Олимпиакоса» и вовсе произошла громкая сенсация. Бирмингемцы смотрелись явными фаворитами, тем более принимали пирейцев дома.

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На деле собравшиеся на арене «Вилла Парк» местные любители футбола в состоянии полнейшего шока наблюдали за тем, как их любимая команда пропускает один мяч за другим. Уже к 30-й минуте Айюб Эль-Кааби отличился дважды. Причём в обоих случаях подопечные Унаи Эмери грубо ошиблись с искусственным офсайдом.

На границе таймов им так же легко удалось восстановить равновесие. Сначала Олли Уоткинс сократил отставание в компенсированное время, а затем Мусса Диаби прошил Константиноса Цолакиса выстрелом с острого угла. Складывалось впечатление, что в дальнейшем воспрянувшие хозяева возьмут своё.

Однако вместо этого они привезли себе ещё пару мячей. Дуглас Луис на подаче углового крайне неловко сыграл рукой в собственной штрафной. К точке подошёл злой гений «Астон Виллы» Эль-Кааби и оформил хет-трик. А затем Сантьяго Эссе отправил снаряд в сетку благодаря двум рикошетам от оппонентов. Не повернулась лицом к бирмингемцам фортуна даже в концовке, когда они заработали пенальти. На этот раз один из главных антигероев игры, Дуглас Луис, просто не попал в створ.

Судьбоносный гол Н'Зола

С большими сложностями столкнулась и «Фиорентина», хотя домашний матч с «Брюгге» стартовал для неё великолепно. Уже на пятой минуте Риккардо Соттиль красиво закрутил снаряд в дальний угол из-за пределов штрафной. Но гости умудрились отыграться едва ли не в первой атаке. После прострела в штрафную мяч попал в руку капитану соперников Кристиано Бираги, и Ханс Ванакен свой шанс не упустил.

Незадолго до перерыва Андреа Белотти вновь вывел хозяев вперёд. В довершение всех бед бельгийская дружина по истечении часа осталась в меньшинстве: один за другим два безрассудных фола на чужой половине ценой жёлтых карточек совершил Рафаэль Оньедика. Но только оставшись в меньшинстве, подопечные Ники Хайена сравняли счёт. Игор Тьяго убежал в контратаку, воспользовавшись забросом из глубины, и поразил ворота.

В концовке фаворит перешёл на навал, а соперники отбивались в полном составе. Выше всяких похвал на последнем рубеже действовал совершивший семь сейвов Нордин Яккерс. Но всё же на 91-й минуте сработала рокировка Винченцо Итальяно. Появившийся на поле незадолго до того Мбала Н'Зола со второй попытки добил мяч в сетку.