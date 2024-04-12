Унижение Клоппа: «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы

«Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Дубль в составе бергамосков оформил Джанлука Скамакка, а Алексей Миранчук вышел на замену только на 90-й минуте. В других встречах игрового дня «Рома» с минимальной разницей в счёте одолела «Милан», «Байер» в концовке вырвал победу над «Вест Хэмом», а мяч 36-летнего Анхеля Ди Марии помог «Бенфике» взять верх над «Марселем». Между тем на аналогичной стадии Лиги конференций ПАОК с Магомедом Оздоевым в составе в гостях уступил «Брюгге», а «Астон Вилла» дома обыграла «Лилль» с помощью шести сейвов Эмилиано Мартинеса.

Дубль Скамакки и выход Миранчука на замену

Противостояние «Ливерпуля» и «Аталанты» вызывало в России наибольший интерес среди всех четвертьфинальных пар Лиги Европы. Во-первых, было крайне любопытно наблюдать за попыткой мерсисайдцев завоевать еврокубок в заключительный сезон во главе с Юргеном Клоппом. Во-вторых, помешать им сделать это намеревался Алексей Миранчук. Хавбек в этом году набрал потрясающую форму и стал одним из лидеров команды. Однако тревожило, что в последней встрече Серии А с «Кальяри» он не получил ни минуты времени. К сожалению, и на этот раз он остался в запасе.

У соперников вернулись к тренировкам сразу три лидера, не игравшие с февраля: Трент Александер-Арнольд, Алиссон Бекер и Диогу Жота. В итоге в заявку попали все, кроме бразильца, но тоже начали на скамейке.

Дебют словно стал для английского коллектива продолжением противостояния с «Челси» в АПЛ, поскольку он упустил множество моментов. Хотя первый создали именно гости. Кивин Келлехер чудом лицом парировал выстрел Марио Пашалича с линии вратарской. Далее инициативой завладели хозяева, которые легко разбивали чужой прессинг. Но им сильно не везло. Чего стоит эпизод, когда мяч после обводящего удара Харви Эллиотта угодил сначала в перекладину, а потом в штангу. Чуть ранее Дарвин Нуньес, перебрасывая ворота, не попал и в створ. Затем Кёртис Джонс едва не закрутил снаряд в дальнюю девятку.

А незадолго до перерыва бергамоски неожиданно вышли вперёд. Давиде Дзаппакоста совершил проход по правому флангу и прострелил, а Джанлука Скамакка точно пробил с близкой дистанции. Келлехер в этой ситуации явно не спас. Зато выручил в компенсированное время, не позволив Тёну Копмейнерсу реализовать выход один на один.

Во второй половине Клопп выпустил «тяжёлую артиллерию» в лице Мохаммеда Салаха, Доминика Собослаи и Эндрю Робертсона. Позже компанию им составили Луис Диас и Жота. Но многочисленные звёзды не спасли гранда, хотя поначалу были близки к голу. Тот же египтянин мощно выстрелил в ближний из пределов штрафной, однако Хуан Муссо был на высоте. Также парой ударов на подачах угловых отметился Вирджил Ван Дейк.

Однако, когда показалось, что красные вот-вот сравняют счёт, они пропустили. Опять прошёл прострел с правого края, который замкнул Скамакка. Только ассистировал ему на этот раз Шарль Де Кетеларе. После этого хозяева опустили руки. Огорчить Муссо удалось лишь Салаху, но из положения вне игры. А в концовке Пашалич и вовсе довёл дело до разгрома. На 90-й минуте на замену наконец вышел Миранчук, но за оставшееся время успел совершить всего два касания.

Но главное, бергамоски нанесли грозным оппонентам первое домашнее поражение во всех соревнованиях за 34 матча и почти гарантировали себе путёвку в полуфинал. В ответном противостоянии мерсисайдцам необходимо сотворить чудо.

Гол Манчини и спасения Свилара

В другом матче игрового дня сошлись итальянские команды — «Милан» и «Рома». Его исход следует признать нелогичным: россонери при поддержке болельщиков шли вперёд, но упускали шанс за шансом и так и не сумели отличиться.

Римляне же воспользовались одним из редких моментов. Стефан Эль-Шаарави был близок к тому, чтобы огорчить бывший коллектив в ходе быстрой контратаки, однако мяч после удара форварда и рикошета отбил Мик Меньян. Зато подача корнера привела к тому, что никто не помешал Джанлуке Манчини отправить снаряд в сетку головой.

На последнем рубеже гостей поймал кураж Миле Свилар. С уходом Жозе Моуринью он вытеснил из основы ветерана Руя Патрисиу и в очередной раз подтвердил правильность этого решения. Серб совершил пять сейвов и оформил восьмой сухарь в нынешнем сезоне. То есть ровно в половине матчей он сохраняет свои владения в неприкосновенности. Не обошлось и без везения. Например, в концовке Оливье Жиру из пределов вратарской угодил в перекладину. Это позволило «волчице» одержать десятую победу под руководством Даниэле Де Росси и попутно обыграть «Милан» впервые за 4,5 года.

Между тем единственный оставшийся представитель Италии в Лиге конференций — «Фиорентина» — не сумел на выезде одолеть «Викторию Пльзень». Действующие финалисты турнира владели инициативой, но так и не смогли пробить поймавшего кураж Мартина Едличку.

Сейвы Фабианьского и замены Алонсо

Потрясающую игру провёл и ещё один вратарь, Лукаш Фабианьски. Футболист «Вест Хэма» доблестно сдерживал натиск «Байера». Несмотря на то что без пяти минут чемпион Германии провёл серьёзную ротацию состава, всё равно владел подавляющим преимуществом. Красноречивая статистика: леверкузенцы нанесли 33 удара, тогда как лондонцы — всего один, и тот в самом начале.

Только Патрик Шик записал себе в актив пять выстрелов, три из которых пришлись в створ. Но пробить поляка до поры не мог никто. Самые выгодные моменты загубил как раз чех. В первую очередь вспоминается его удар головой с нескольких метров под перекладину, который голкипер фантастическим образом парировал. А ещё до перерыва Шик из левого края штрафной катил мяч в дальний угол, но Лукаш справился и с этим.

Однако, как это часто бывает в нынешнем сезоне, в сложный миг подопечных Хаби Алонсо выручили замены и стандартные положения. Два корнера в концовке удалось преобразовать в голы. Фабианьски выручал тогда, когда это казалось невозможным, но не справился с не самым опасным ударом Йонаса Хофмана с отскоком от газона. А в компенсированное время немец ещё и ассистировал Виктору Бонифасе.

Другая команда с Туманного Альбиона в ЛК, напротив, взяла верх, хотя на заслуживала этого. По игре «Лилль» смотрелся как минимум не хуже «Астон Виллы». Однако настоящей стеной предстал чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, записавший себе в актив шесть сейвов. Сократить отставание в концовке удалось лишь Бафоде Диаките. Причём навес на него выполнил бывший исполнитель «Краснодара» Реми Кабелла.

Бирмингемцы же блестяще воспользовались угловыми. Уже в дебюте Джон Макгинн помог отличиться Олли Уоткинсу. После перерыва хозяева неожиданно разыграли корнер через пас. Далее последовал прострел низом, и всё тот же Макгинн из полукружия штрафной точно пробил в дальний.

Вторая молодость Ди Марии и юбилейный мяч Обамеянга

А во встрече «Бенфики» и «Марселя» в ЛЕ блеснул другой герой альбиселесте на мундиале в Катаре — Анхель Ди Мария. После возвращения ветерана из «Ювентуса» в «Бенфику» летом прошлого года складывалось впечатление, что он отправился в Португалию доигрывать.

Однако в ставшем родном клубе у вингера открылось второе дыхание и он продемонстрировал, что и после 35 лет реально являться лидером одного из местных грандов. В очередной раз он сделал это в противостоянии с «Олимпиком». Уже на 16-й минуте счёт открыл Рафаэл Силва.

А сразу после перерыва настало время Ди Марии. Он протащил мяч в штрафную, на опыте организовал стенку с Давидом Нересом и аккуратно покатил снаряд в дальний. Теперь у аргентинца 16 мячей и 13 результативных пасов во всех соревнованиях в нынешнем сезоне.

Интригу удалось возродить только лучшему бомбардиру нынешнего розыгрыша второго по значимости еврокубка Пьер-Эмерику Обамеянгу. Он реализовал выход на рандеву с украинцем Анатолием Трубиным и отметился юбилейным десятым голом.

Поражение Оздоева

В ЛК, как и в ЛЕ, за трофей сражается один россиянин — Магомед Оздоев. Он попал в основу на выездной матч с «Брюгге» и провёл на поле 72 минуты. Однако шансов набрать очки у него не было, поскольку ПАОК на протяжении всей встречи приходилось отбиваться и на отечественного опорника выпал огромный объём черновой работы.

Уже на шестой минуте Уго Ветлесен открыл счёт. Лишь чудом гости больше не пропустили и увезли из Бельгии приемлемый результат. За это они должны благодарить Доминика Котарски, неоднократно выручавшего партнёров. Единственную помарку он допустил в концовке, когда сбил Тьяго Родригеша в собственной штрафной. Но хорват сам исправил её, отразив выстрел пострадавшего бразильца с точки ногами.

Пока в финале вполне может состояться греческое дерби. Это особенно важно с учётом того, что он пройдёт в Афинах. Другой представитель этой страны — «Олимпиакос» — дома взял верх над «Фенербахче». Однако такой исход оставил у красно-белых противоречивые чувства. С одной стороны, они добились важного успеха. С другой, чуть не позволили сопернику спастись со счёта 0:3. Стамбульцы сократили отставание до минимума и в ответной встрече способны склонить чашу весов на свою сторону.