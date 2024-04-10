Колыванов: от встречи «Ливерпуль» — «Аталанта» в ЛЕ жду боевую игру

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта».

«Основная задача Миранчука — выйти в основном составе. У Алексея есть все шансы, чтобы проявить себя на одной из лучших арен мира. Он уже адаптировался в Италии и показывает качественный, интересный футбол.

От встречи «Ливерпуль» — «Аталанта» жду боевую игру. Но команде Миранчука будет непросто, всё-таки они не обладают теми высококачественными футболистами, как «Ливерпуль», который в тройке АПЛ», — приводит слова Колыванова ODDS.

Матч состоится в Англии 11 апреля в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил тренеру «Спортинга» Амориму контракт на три года.