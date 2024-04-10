RT в Telegram
Подпишись

Колыванов: от встречи «Ливерпуль» — «Аталанта» в ЛЕ жду боевую игру

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы «Ливерпуль» — «Аталанта».
Колыванов: от встречи «Ливерпуль» — «Аталанта» в ЛЕ жду боевую игру
  • РИА Новости

«Основная задача Миранчука — выйти в основном составе. У Алексея есть все шансы, чтобы проявить себя на одной из лучших арен мира. Он уже адаптировался в Италии и показывает качественный, интересный футбол.

От встречи «Ливерпуль» — «Аталанта» жду боевую игру. Но команде Миранчука будет непросто, всё-таки они не обладают теми высококачественными футболистами, как «Ливерпуль», который в тройке АПЛ», — приводит слова Колыванова ODDS.

Матч состоится в Англии 11 апреля в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил тренеру «Спортинга» Амориму контракт на три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить