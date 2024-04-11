«Аталанта» на выезде разгромила «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче ЛЕ
Встреча в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 3:0.
Дублем в составе победителей отметился Джанлука Скамакка, ещё один гол на счету Марио Пашалича. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук появился на поле на 90-й минуте и не отметился результативными действиями.
Ответная игра в Бергамо пройдёт 18 апреля.
В другом четвертьфинальном матче «Байер» уверенно обыграл «Вест Хэм» — 2:0.
Ранее сообщалось, что завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.