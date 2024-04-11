Первый раунд за испанцами: «Барселона» перевернула матч с ПСЖ, «Атлетико» чудом удержал победу над «Боруссией»

«Барселона» в гостях сломила сопротивление «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. На 37-й минуте подопечные Хави вышли вперёд благодаря точному удару Рафиньи, однако в начале второго тайма пропустили два гола за три минуты и оказались в роли догоняющих. Но сначала бразилец оформил дубль, а затем вышедший на замену Андреас Кристенсен помог каталонцам отпраздновать успех. В параллельной встрече «Атлетико» обеспечил себе комфортное преимущество ещё в первом тайме, воспользовавшись ошибками Грегора Кобеля и Матса Хуммельса. Но в концовке позволил Себастьену Аллеру сократить отставание, а позднее чуть было не упустил победу. Каркас ворот на прочность поочерёдно проверили Джейми Байно-Гиттенс и Юлиан Брандт.

Парижский боевик

За последние годы «Пари Сен-Жермен» и «Барселона» стали если не заклятыми врагами, то принципиальными соперниками уж точно. Всё началось с легендарной «ремонтады» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, когда каталонцы сначала уступили 0:4 в гостях, а потом разгромили оппонентов дома со счётом 6:1. Однако следующие раунды остались за парижанами, пусть непосредственно на футбольном поле прошёл лишь один из них — весной 2021-го они наконец взяли верх над «Барсой» в плей-офф главного еврокубка. Но куда более болезненные пощёчины сине-гранатовые получали на трансферном рынке. В столицу Франции последовательно перебрались сразу три их звезды: Неймар, Лионель Месси и Усман Дембеле. И это до предела накалило отношения между клубами.

Безусловно, при наличии бразильца и аргентинца в составе отчётное противостояние получилось бы ещё более принципиальным и напряжённым, но и без этого оно выглядит очень любопытным. Ведь для выхода в полуфинал «Барселоне» необходимо обыгрывать команду, возглавляемую не кем иным, как Луисом Энрике — её бывшим наставником, под руководством которого клуб в последний раз выигрывал Лигу чемпионов. Специалист отлично знает не только действующего главного тренера каталонцев Хави и целый ряд его подопечных, но и тонко понимает философию каталонцев. И это знание вкупе с богатым опытом вполне могло давать «столичным» преимущество в дуэли.

Как признавал сам Хави, одна из главных интриг заключается в том, какой из коллективов заберёт инициативу и будет действовать первым номером — в фирменном стиле блауграны. И поначалу это удавалось хозяевам. На первых минутах парижане владели мячом более 80% времени, вот только создать ничего опасного не могли. В отличие от «Барселоны», периодически ловившей соперников на встречных курсах. Уже в дебюте Джанлуиджи Доннарумма был вынужден покинуть штрафную и страховать партнёров, дабы не позволить Рафинье выйти на пустые ворота, продолжал трудиться голкипер и потом. Но если дальний выстрел Рафиньи он парировал, то на угловом ошибся на выходе и дал пробить Роберту Левандовски. И если бы не расположившийся на ленточке Нуну Мендеш, счёт вполне мог быть открыт.

ПСЖ брал количеством и пытался атаковать из любого удобного положения, но «Барселона» здорово действовала в обороне и практически не давала вступать в игру Марку-Андре тер Штегену. До створа дошли лишь попытки Ли Кан Ина и Марко Асенсио, но хлопот немцу не доставили. Парижане начали заводиться, всё большими силами идти вперёд и в конце концов нарвались на очередной контрвыпад. Можно долго рассуждать, правильно ли поступил Доннарумма, пытаясь прервать пас в исполнении Ламина Ямала, который шикарно сыграл внешней стороной стопы. Так или иначе, итальянец не преуспел, а оказавшийся в нужном месте Рафинья не промахнулся.

До конца тайма «Барселона» могла если не утроить, то уж точно удвоить преимущество, однако ни один из набегов не завершился успехом. А на второй игровой отрезок «Пари Сен-Жермен» вышел уже в ином состоянии духа. То ли Энрике воодушевил своих подопечных, то ли их вдохновило появление на поле восстановившегося от травмы Брэдли Баркола, но хозяева с ходу обрушили шквал атак на ворота оппонентов и уже на 48-й минуте восстановили паритет. О «правиле бывших» заставил вспомнить Дембеле, впечатавший мяч аккурат под перекладину. А чуть позднее великолепную многоходовку завершил центральный хавбек Витинья, как заправский форвард ворвавшийся в штрафную.

«Пари Сен-Жермен» хватило всего трёх минут, чтобы перевернуть ход встречи с ног на голову и плотно завладеть инициативой. «Барселона» явно находилась в нокдауне и выбраться из него не могла вплоть до истечения часа игры. Жизнь в свою родную команду вдохнул воспитанник сине-гранатовых Педри. Не успел он выйти на замену вместо Серхи Роберто, как выдал чудесную «закидушку» в штрафную на Рафинью. Тот воспользовался шансом и оформил дубль.

После этого на «Парк де Пренс» завязалась равная борьба и вырваться вперёд мог любой. Готовый вновь огорчить бывших одноклубников Дембеле угодил в штангу, а вышедшим на замену Жоау Феликсу и Феррану Торресу провести образцовый контрвыпад не дал тот же Мендеш. Но всё-таки одна из замен Хави сработала. Андреас Кристенсен пришёл на розыгрыш углового и неотразимо пробил головой. И тем самым сделал самому себе подарок на 28-й день рождения.

ПСЖ вновь было необходимо идти вперёд и спасать хотя бы ничью. В этот момент многие ожидали чудес от одного из сильнейших футболистов нынешнего поколения — Килиана Мбаппе. И что же он? За весь матч француз не нанёс ни одного удара в створ ворот и завершил его с оценкой 6,5 по версии портала FotMob. Не считая заменённого на Баркола Асенсио, ниже не было ни у одного представителя хозяев как в атакующей, так и в средней линии. А без его помощи парижане не смогли второй раз за вечер совершить камбэк. «Барселона» одержала важнейшую победу на выезде и пусть немного, но увеличила шансы на выход в полуфинал — 3:2.

Несостоявшийся камбэк «Боруссии»

На фоне параллельного матча противостояние «Атлетико» и «Боруссии» выглядело не таким интересным и кассовым. Оно и понятно. До начала соревнований обоих не причисляли к числу главных претендентов на трофей. Но если мадридцы сумели сокрушить прошлогоднего финалиста («Интер») и хотя бы немного привлечь к себе внимание, то дортмундцы так и остались тёмной лошадкой. Поспособствовало этому не самое яркое выступление в двухматчевой дуэли с ПСВ, где подопечные Эдина Терзича с огромным трудом прошли менее статусного соперника.

Тем не менее списывать «шмелей» со счетов не стоило. Ведь в нынешнем сезоне они уже демонстрировали, что временами могут жалить даже фаворитов. На групповой стадии ЛЧ они сенсационно заняли первое место в квартете с «Пари Сен-Жермен», «Миланом» и «Ньюкаслом», а в конце марта обыграли «Баварию» в Бундеслиге. Правда, в этот раз всё с ходу пошло наперекосяк.

Обычно говорят: где тонко, там и рвётся. Но в среду грубейшую ошибку допустил тот, от кого её ожидали меньше всего. На протяжении последних сезонов Грегора Кобеля заслуженно считали палочкой-выручалочкой в нынешнем составе «Боруссии». Но в дебюте матча вратарь явно занялся не своим делом — розыгрышем мяча у ворот. Несмотря на жёсткий прессинг со стороны оппонента, он решил отдать короткую передачу на Яна Матсена и тем самым подставил и партнёра, и себя. Под давлением защитник совершил потерю, а подоспевший первым на отскок Родриго Де Пауль открыл счёт.

Немного прийти в себя гости сумели лишь по прошествии получаса игры. Да, они больше владели мячом, но без продвижения и уступали 0-7 по числу ударов. Тем обиднее, что почти сразу после того, как Феликс Нмеча заставил понервничать Яна Облака, «Атлетико» провёл разящую атаку и удвоил преимущество. Снова не обошлось без вопиющей оплошности, а допустил её легендарный защитник «шмелей» Матс Хуммельс, фактически исполнивший скидку головой на соперника. Альваро Мората мгновенно отпасовал Антуану Гризманну, тот нашёл Самуэла Лино, а бразилец спокойно реализовал свой момент.

Лишь после этого «Боруссия» как-то оживилась и стала всё чаще наведываться на чужую треть поля, но от гола была очень далека. Ничего не изменилось и после перерыва. Подопечные Диего Симеоне ожидаемо стали действовать с оглядкой на оборону и практически не позволяли навещать собственную штрафную. Да и беспокоить Облака дальними ударами не выходило: выстроившиеся перед воротами «матрасники» перекрывали буквально всё. Более того, на 75-й минуте Лино мог снимать все вопросы о победителе, но не воспользовался шикарным шансом, с пары метров не сумев огорчить Кобеля.

Сейв голкипера воодушевил дортмундцев. Остаток встречи те провели буквально на одном дыхании и не только сократили отставание, но могли и вырвать победу. Всё благодаря вышедшим на замену футболистам. Но если Себастьен Аллер воспользовался своим моментом и застал врасплох Облака, то ассистировавшему ему Юлиану Брандту и Джейми Байно-Гиттенсу чудовищно не повезло. Сначала англичанин дальним ударом потряс перекладину, а потом немец угодил в крестовину. «Атлетико» чудом удержал победный счёт (2:1), но «Боруссия» чётко дала понять, что для неё ничего не потеряно.