Роналду после скандала в матче с «Аль-Хилялем»: любовь и благодарность — идеальный подход

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост скандала в матче с «Аль-Хилялем».

«Любовь и благодарность — идеальный подход к жизни», — говорится на фото, которое опубликовал футболист в соцсетях.

На 86-й минуте игры игрок получил красную карточку за отмашку от соперника. После удаления игрок кинул капитанскую повязку, а также замахнулся на судью.

Игра на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Ранее сообщалось, что Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем».