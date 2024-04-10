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Роналду после скандала в матче с «Аль-Хилялем»: любовь и благодарность — идеальный подход

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост скандала в матче с «Аль-Хилялем».
Роналду после скандала в матче с «Аль-Хилялем»: любовь и благодарность — идеальный подход
  • Gettyimages.ru
  • © Neville Hopwood

«Любовь и благодарность — идеальный подход к жизни», — говорится на фото, которое опубликовал футболист в соцсетях.

На 86-й минуте игры игрок получил красную карточку за отмашку от соперника. После удаления игрок кинул капитанскую повязку, а также замахнулся на судью.

Игра на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».

Ранее сообщалось, что Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем».

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