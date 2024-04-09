AS: Роналду могут отстранить на два матча за агрессивное поведение в игре с «Аль-Хилялем»
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Как сообщает AS, главный судья встречи Мохаммед Аль-Хувайш зафиксировал в послематчевом протоколе, что португальский нападающий позволил себе агрессивное поведение в адрес соперника, которого он ударил локтем.
На 86-й минуте игры игрок получил красную карточку за отмашку от соперника. После удаления игрок кинул капитанскую повязку, а также замахнулся на судью.
Игра на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) завершилась со счётом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля».
Ранее тренер «Аль-Насра» заявил, что Роналду был удалён из-за театральной выходки соперника.