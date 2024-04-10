Два триллера в один вечер: «Реал» и «Сити» выдали матч года, «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Баварией»

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти пропустили в дебюте из-за ошибки Андрея Лунина, но вскоре забили два мяча за две минуты и вышли вперёд. Гости в середине второго тайма ответили выстрелами Фила Фодена и Йошко Гвардиола из-за пределов штрафной, однако мадридцы сумели вырвать ничью благодаря удару с лёта Федерико Вальверде. В параллельной встрече находящаяся в кризисе «Бавария» чуть было не одержала волевую победу над «Арсеналом» в гостях, но вышедший на замену Леандро Троссард спас лондонцев после впечатляющего дриблинга Габриэла Жезуса.

Матч года в Мадриде

За последние восемь лет противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в какой-то мере обрело статус классического. До этого года пути соперников четырежды пересекались в плей-офф турнира, а в трёх последних сезонах гранды европейского футбола ни разу не смогли избежать встречи друг с другом. Правда, в двух предыдущих розыгрышах поединки проходили на стадии полуфинала, а триумфатор затем завоёвывал главный трофей. В этот же раз жребий свёл одних из главных фаворитов первенства чуть раньше — уже в 1/4, но если большинство фанатов порадовались возможности в очередной раз посмотреть на дуэль грандов, то некоторые были этим откровенно недовольны. Так, спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн назвал жеребьёвку позором.

И хотя эти слова функционер произнёс почти месяц назад, к моменту проведения матча поводов понервничать у него лишь прибавилось. Ведь за это время «Сити» лишился двух ключевых защитников — Кайла Уолкера и Натана Аке, но самой главной виделась потеря голкипера Эдерсона. Тот был травмирован ещё 10 марта и пусть успел вернуться в строй перед поездкой в Мадрид, в стартовый состав всё же не попал. И был вынужден наблюдать со скамейки за своим сменщиком — Штефаном Ортегой. До этого момента последний лишь четырежды выходил на поле в Лиге чемпионов и пропустил пять мячей.

«Реал» также пребывал в неполном составе, но к отсутствию Тибо Куртуа и Давида Алабы все уже давно привыкли. Тем удивительнее, что не имевший возможности рассчитывать лишь на одного центрального защитника Карло Анчелотти оставил в запасе и Эдера Милитао, и Начо Фернандеса, сделав ставку на немецко-французский дуэт в лице Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени. Хотя второй был профильным опорником, а в оборону пускался лишь в критические моменты. Быть может, таким образом итальянец надеялся прибавить этой линии мобильности и избежать прошлогоднего фиаско, когда «сливочные» были разгромлены со счётом 0:4. Однако его план быстро дал сбой, когда 24-летний хавбек получил очередную жёлтую карточку и заработал дисквалификацию на ответный матч.

В свою очередь, Хосеп Гвардиола неожиданно оставил на скамейке одного из главных творцов успеха годичной давности — Кевина Де Брёйне, но это не помешало гостям быстро открыть счёт. Правда, за это им стоило поблагодарить не только Бернарду Силву, но и Андрея Лунина. Украинец «заснул» в рамке и не справился с не самым сильным ударом португальца низом, в связи с чем уже на второй минуте был вынужден вынимать мяч из сетки. И хотя «Сити» следом выдал неплохой отрезок и даже мог удвоить преимущество, гости вскоре сами оказались в роли догоняющего.

Сначала Рубен Диаш крайне неудачно подставился под дальний удар Эдуарду Камавинги и не только дезориентировал Ортегу, но и срезал мяч в собственные ворота. А две минуты спустя Родриго Гоэс вывел «Реал» вперёд. Он в стиле Винисиуса убежал в отрыв по левому флангу и пробил с рикошетом от пятки Мануэля Аканджи. Немецкий вратарь вновь оказался бессилен.

Можно было ожидать, что после этого «Сити» включит максимальные обороты и постарается как минимум восстановить паритет ещё до перерыва, но подопечные Гвардиолы так и не смогли наладить комбинационную игру. До конца тайма гости организовали лишь один более-менее опасный выпад, завершившийся ударом Джека Грилиша из пределов штрафной, в то время как сами неоднократно позволяли Родриго и Винисиусу проникать в свою зону. И окажись второй чуть-чуть точнее, преимущество «Реала» вполне могло быть и более внушительным. Но его прорыв по левому полуфлангу окончился лишь попаданием аккурат в руки Ортеге.

До конца тайма «Сити» так и не подобрал ключи к противнику, да и после перерыва мало что изменилось. Гвардиола обошёлся без замен и лишь наблюдал, как атаки его подопечных раз за разом разбиваются о стену мадридской защиты. При этом хозяева продолжали использовать малейшую возможность, чтобы ужалить оппонента и постараться забить третий гол. Так, отличный шанс имел Джуд Беллингем, не слишком выразительно смотревшийся в первой половине. Англичанин раскачал соперника и пробил в дальний угол с неудобной (левой) ноги, но не попал.

И когда уже казалось, что «Сити» отчаялся найти путь к воротам «Реала», как гром среди ясного неба грянули шедевры в исполнении Фила Фодена и Йошко Гвардиола. С разницей в пять минут англичанин и хорват отметились феноменальными по исполнению дальними выстрелами в девятку и перевернули матч с ног на голову. А также забронировали себе место в списке претендентов на автора лучшего гола недели.

Но невероятные повороты сюжета на этом не закончились. Какое-то время «Реал» явно находился в оцепенении и предпочитал тратить силы на разговоры с главным арбитром Франсуа Летексье, вместо того чтобы попытаться восстановить равновесие. Однако мадридцы не были бы 14-кратными триумфаторами Лиги чемпионов, если бы так просто сдались. И за 11 минут до окончания основного времени Федерико Вальверде откликнулся на заброс Винисиуса и сотворил собственное чудо. Великолепным ударом с лёта он вогнал мяч в дальний нижний угол, чем привёл в экстаз местных болельщиков.

Как выяснилось позднее, уругваец установил окончательный счёт противостояния — 3:3. «Реал» и «Манчестер Сити» выдали один из ярчайших матчей не только 2024 года, но и последних лет. Они до предела подняли уровень ожиданий от ответной встречи, а также сделали по-настоящему запоминающейся юбилейную, 200-ю игру Анчелотти в ЛЧ в качестве тренера.

Спасение «Арсенала»

В свою очередь, «Арсенал» и «Бавария» в XXI веке также неоднократно выявляли сильнейшего в плей-офф Лиги чемпионов. Разве что лондонцы пока так ни разу и не взяли верх над мюнхенцами, а предыдущие три встречи проиграли с общим счётом 3:15. Но в этот раз у подопечных Микеля Артеты был потрясающий шанс наконец подправить статистику. Ведь если они сами находились в великолепной форме и возглавляли таблицу АПЛ, то их соперники проводили один из худших сезонов в новейшей истории.

К этому моменту «Бавария» уже успела отстать от «Байера» на 16 очков и практически распрощалась с надеждами на завоевание титула в Бундеслиге, а также продолжала допускать одну осечку за другой. За последние полторы недели гегемон немецкого футбола уступил одному из своих главных оппонентов — дортмундской «Боруссии», а потом сенсационно проиграл скромному «Хайденхайму». И заставил спортивного директора Кристофа Фройнда отдельно проговаривать, что на «Эмирейтс» мюнхенцев выведет Томас Тухель, а не новый тренер.

Но уже на 12-й минуте тучи над наставником немцев сгустились. Старт встречи хозяева провели гораздо интереснее и совсем скоро забили быстрый гол. Казалось, дальний заброс на Букайо Саку не принёс результата, но контрпрессинг позволил «канонирам» быстро вернуть себе владение и всё же довести мяч до молодого вингера. Тот вошёл в штрафную и шикарным обводящим ударом застал врасплох вернувшегося в основу Мануэля Нойера.

Правда, «Арсенал» не только не сумел развить успех, но уже 20 минут спустя сам уступал в счёте. Сначала Серж Гнабри откликнулся на проникающий пас Леона Горецки и разобрался с Давидом Райей в ближнем бою, а потом своё слово сказал Гарри Кейн. Да, пенальти заработал совершивший феноменальный слалом Лерой Сане, но именно англичанин неотразимым ударом пробил с точки и поразил ворота принципиального оппонента: годы выступлений за «Тоттенхэм» не прошли бесследно.

В отличие от своего бывшего учителя, Артета произвёл рокировку уже в перерыве, бросив в бой Александра Зинченко вместо Якуба Кивёра. И хотя в плане розыгрыша дела стали налаживаться, в заключительной стадии проблем по-прежнему было достаточно. Успокоилась и «Бавария», предпочитавшая действовать с оглядкой на оборону. Число ярких моментов сократилось до минимума, чуть ли не самым ярким эпизодом 25-минутки стало попадание Кейна локтем в лицо Габриэлу Магальянсу.

Лондонцам был необходим спаситель. Это понимал и Артета, принявшийся выпускать на поле одного запасного за другим. И именно двое свежих футболистов не дали «пушкарям» потерпеть очередное, четвёртое подряд поражение от «Баварии». Габриэл Жезус ворвался в штрафную, отдал пас на Леандро Троссарда, и бельгиец во второй раз огорчил Нойера. А за минуту до окончания основного времени на помощь хозяевам пришла штанга, принявшая на себя удар Кингсли Комана. «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» и сохранил неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз это удавалось ему в далёком 2009 году.