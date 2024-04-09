Барбоза: если Неймар успешно восстановится, то может рассмотреть вариант с «Зенитом»
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- © Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football
«Зенит» может пригласить Неймара. Но надо понимать, что у него была очень сложная травма и операция. В его возрасте всегда стоит вопрос, как он сможет вернуться на прежний уровень. Если он успешно восстановится, то он может рассмотреть вариант с «Зенитом», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».
17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.
Ранее Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году.