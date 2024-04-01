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UOL: Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году

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Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в следующем году может вернуться в свой первый клуб — «Сантос».
UOL: Неймар сообщил игрокам «Сантоса», что вернётся в клуб в следующем году
  • Gettyimages.ru

По информации UOL, игрок зашёл в раздевалку «Сантоса», где сказал о своём возвращении в клуб в 2025 году. Накануне он посетил матч «Сантоса» с «Палмейрасом» (1:0).

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Ранее врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар восстановится после травмы в июле-августе.

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