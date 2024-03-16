Врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар восстановится после травмы в июле-августе

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, когда форвард «Аль-Хиляля» Неймар восстановится после разрыва крестообразной связки.

«Мы ещё не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведём девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — приводит слова Ласмара Mundo Deportivo.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Ранее президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о разговоре с Неймаром по поводу возможного возвращения в клуб.