Врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар восстановится после травмы в июле-августе
- AP
«Мы ещё не прошли даже половину пути его реабилитации. Только когда мы проведём девять или десять месяцев процедур физиотерапии, можно будет окончательно подтвердить его возвращение на поле», — приводит слова Ласмара Mundo Deportivo.
17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящее время он восстанавливается после травмы.
Ранее президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о разговоре с Неймаром по поводу возможного возвращения в клуб.