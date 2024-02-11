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Президент «Сантоса» подтвердил разговор с Неймаром о возможном возвращении в клуб

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Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о разговоре с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром по поводу возможного возвращения в клуб.
Президент «Сантоса» подтвердил разговор с Неймаром о возможном возвращении в клуб
  • Gettyimages.ru
  • © MB Media

«Разговор был очень коротким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», — цитирует Тейшейру ESPN.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящий момент он восстанавливается от травмы.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил придержать для него 11-й номер.

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