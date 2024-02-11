Президент «Сантоса» подтвердил разговор с Неймаром о возможном возвращении в клуб
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«Разговор был очень коротким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», — цитирует Тейшейру ESPN.
17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящий момент он восстанавливается от травмы.
Ранее сообщалось, что Неймар попросил придержать для него 11-й номер.