Президент «Сантоса» подтвердил разговор с Неймаром о возможном возвращении в клуб

Президент бразильского «Сантоса» Марсело Тейшейра рассказал о разговоре с нападающим «Аль-Хиляля» Неймаром по поводу возможного возвращения в клуб.

«Разговор был очень коротким, но быстрые разговоры зачастую оказываются наиболее эффективными», — цитирует Тейшейру ESPN.

17 октября 31-летний игрок получил разрыв крестообразных связок колена и мениска в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года со сборной Уругвая. В настоящий момент он восстанавливается от травмы.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил придержать для него 11-й номер.