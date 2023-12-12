Президент «Сантоса»: Неймар попросил придержать для него 11-й номер
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«Вчера я получил звонок от Неймара. Он сказал мне: «Вы уже вывели из обращения десятый номер до возвращения в Серию А. Так что выведите ещё и 11-й, пока не вернусь я», — сказал Тейшейра на TV Santos Cecilia.
Он добавил, что клуб вывел десятый номер легендарного Пеле из обращения, пока «Сантос» не вернётся в элитный дивизион.
Клуб из Сан-Паулу по итогам прошедшего сезона с 43 очками занял 17-е место в турнирной таблице Серии А и вылетел во второй дивизион.
Ранее сообщалось, что Неймар поддержал «Сантос» после вылета во вторую лигу Бразилии.