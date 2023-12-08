Неймар поддержал «Сантос» после вылета во вторую лигу Бразилии

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии по футболу Неймар отреагировал на вылет «Сантоса» в бразильскую Серию Б.

«Сантос» есть «Сантос». Мы ещё улыбнёмся», — написал нападающий в социальной сети.

Клуб из Сан-Паулу по итогам прошедшего сезона с 43 очками занял 17-е место в турнирной таблице Серии А и вылетел во второй дивизион.

В составе «Сантоса», который является восьмикратным чемпионом Бразилии, выступали легендарный бразильский футболист Пеле и Неймар.

Ранее сообщалось, что болельщики «Сантоса» подожгли автомобиль игрока команды Стивена Мендосы после вылета команды в Серию Б.