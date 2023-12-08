Неймар поддержал «Сантос» после вылета во вторую лигу Бразилии
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«Сантос» есть «Сантос». Мы ещё улыбнёмся», — написал нападающий в социальной сети.
Клуб из Сан-Паулу по итогам прошедшего сезона с 43 очками занял 17-е место в турнирной таблице Серии А и вылетел во второй дивизион.
В составе «Сантоса», который является восьмикратным чемпионом Бразилии, выступали легендарный бразильский футболист Пеле и Неймар.
Ранее сообщалось, что болельщики «Сантоса» подожгли автомобиль игрока команды Стивена Мендосы после вылета команды в Серию Б.