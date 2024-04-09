«Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 3:3.
В составе мадридского клуба мячи забили Рубен Диаш (12-я минута, автогол), Родриго (14-я), Федерико Вальверде (79-я). У «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва (вторая), Фил Фоден (66-я), Йошко Гвардиол (71-я).
Ответный матч команд состоится 17 апреля в 22:00 мск.
Ранее гол Троссарда спас «Арсенал» от поражения в первом матче 1/4 финала с «Баварией».