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Marca: Рубиалес даст показания в суде по делу о коррупции 29 апреля

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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес выступит в суде по делу о коррупции.
Marca: Рубиалес даст показания в суде по делу о коррупции 29 апреля
  • AFP
  • © Thomas COEX /

Как сообщает Marca, Рубиалес даст показания в суде города Махадаонда в качестве подозреваемого, заседание пройдёт 29 апреля.

Напомним, что чиновника задержали в аэропорту Мадрида. Это было связано с расследованием дела о коррупции. Позже его отпустили.

В 2023 году экс-глава RFEF попал в крупный скандал после того, как поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После этого инцидента он покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после чемпионата мира.

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