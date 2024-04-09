Marca: Рубиалес даст показания в суде по делу о коррупции 29 апреля

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес выступит в суде по делу о коррупции.

Как сообщает Marca, Рубиалес даст показания в суде города Махадаонда в качестве подозреваемого, заседание пройдёт 29 апреля.

Напомним, что чиновника задержали в аэропорту Мадрида. Это было связано с расследованием дела о коррупции. Позже его отпустили.

В 2023 году экс-глава RFEF попал в крупный скандал после того, как поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После этого инцидента он покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после чемпионата мира.