AS: Рубиалес пытался давить на Эрмосо через её брата в самолёте после ЧМ

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес оказывал давление на футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после чемпионата мира.

По информации AS, экс-глава в самолёте после турнира оказывал давление на футболистку. Через её брата он пытался повлиять на решение спортсменки. Рубиалес хотел, чтобы они записали совместное видео, сказав, что поцелуй между ними был по обоюдному согласию.

После отказа Эрмосо он заявил, что «это повлечёт последствия как личного, так и профессионального характера».

По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.

27 марта прокуратура Национального суда Испании попросила посадить в тюрьму бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. Обвинение также запросило приговорить к полутора годам лишения свободы за давление на футболистку Луке, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильду и Риверу.

Ранее RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо.