AS: RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отстранила от работы двух функционеров после обвинений по делу футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо.

От работы отстранены спортивный директор Альберт Лука и глава департамента маркетинга Рубен Ривера, сообщает AS.

27 марта прокуратура Национального суда Испании попросила посадить в тюрьму бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. Обвинение также запросило приговорить к полутора годам лишения свободы за давление на футболистку Луку, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильду и Риверу.

По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.

Ранее сообщалось, что прокуратура Национального суда Испании просит посадить в тюрьму Рубиалеса за поцелуй Эрмосо.