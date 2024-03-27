AS: RFEF отстранила от работы двух функционеров из-за обвинений по делу Эрмосо
От работы отстранены спортивный директор Альберт Лука и глава департамента маркетинга Рубен Ривера, сообщает AS.
27 марта прокуратура Национального суда Испании попросила посадить в тюрьму бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса за поцелуй Эрмосо. Обвинение также запросило приговорить к полутора годам лишения свободы за давление на футболистку Луку, экс-тренера женской сборной Хорхе Вильду и Риверу.
По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.
Ранее сообщалось, что прокуратура Национального суда Испании просит посадить в тюрьму Рубиалеса за поцелуй Эрмосо.