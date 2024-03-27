RT в Telegram
Подпишись

AS: прокуратура Испании просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо

Короткая ссылка
Прокуратура Национального суда Испании просит посадить в тюрьму бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо.

Как сообщает AS, прокуратура запрашивает 2 года и 6 месяцев тюрьмы для функционера.

Отмечается, что обвинение также просит приговорить к полутора годам лишения свободы за давление на футболистку спортивного директора федерации Альберта Луке, экс тренера женской сборной Хорхе Вильду и бывшего руководителя отдела маркетинга RFEF Рубена Риверу.

По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.

Ранее прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить