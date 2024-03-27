AS: прокуратура Испании просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо

Прокуратура Национального суда Испании просит посадить в тюрьму бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо.

Как сообщает AS, прокуратура запрашивает 2 года и 6 месяцев тюрьмы для функционера.

Отмечается, что обвинение также просит приговорить к полутора годам лишения свободы за давление на футболистку спортивного директора федерации Альберта Луке, экс тренера женской сборной Хорхе Вильду и бывшего руководителя отдела маркетинга RFEF Рубена Риверу.

По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.

Ранее прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса.