AS: прокуратура Испании просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо
Как сообщает AS, прокуратура запрашивает 2 года и 6 месяцев тюрьмы для функционера.
Отмечается, что обвинение также просит приговорить к полутора годам лишения свободы за давление на футболистку спортивного директора федерации Альберта Луке, экс тренера женской сборной Хорхе Вильду и бывшего руководителя отдела маркетинга RFEF Рубена Риверу.
По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.
Ранее прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса.