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Onda Cero: прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Рубиалеса

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Прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса.

По информации Onda Cero, это связано с обысками в здании RFEF. Службы изучают контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й.

Отмечается, что были задержаны семь человек. Но Рубиалес не в их числе из-за того, что находится в Доминикане.

Гражданская гвардия ведёт расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег.

Ранее сообщалось, что национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения к ответственности Рубиалеса за поцелуй Эрмосо.

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