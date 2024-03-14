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В Испании считают необходимым судить Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо

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Национальная судебная коллегия Испании настаивает на необходимости привлечения к ответственности экс-президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки национальной команды страны Дженнифер Эрмосо.
В Испании считают необходимым судить Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо
  • Gettyimages.ru

Как сообщается в пресс-релизе инстанции, судья Франсиско де Хорхе выдвинул предложение судить Рубиалеса. Экс-главу RFEF обвиняют в «поцелуе без согласия», а также оказании давления на футболистку сборной Испании.  

По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.

Ранее Эрмосо заявила, что ей «всё ещё больно» из-за ситуации с Рубиалесом.

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