В Испании считают необходимым судить Рубиалеса за поцелуй футболистки Эрмосо
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Как сообщается в пресс-релизе инстанции, судья Франсиско де Хорхе выдвинул предложение судить Рубиалеса. Экс-главу RFEF обвиняют в «поцелуе без согласия», а также оказании давления на футболистку сборной Испании.
По окончании финального матча женского чемпионата мира по футболу Рубиалес поцеловал Эрмосо, спровоцировав в свой адрес обвинения в домогательствах. Впоследствии он подал в отставку с должности главы RFEF и был отстранён от футбольной деятельности на три года.
Ранее Эрмосо заявила, что ей «всё ещё больно» из-за ситуации с Рубиалесом.