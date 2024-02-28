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Эрмосо — о поцелуе Рубиалеса: мне до сих пор больно

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Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала, как на нее повлиял скандал с Луисом Рубиалесом.
Эрмосо — о поцелуе Рубиалеса: мне до сих пор больно
  • Gettyimages.ru
  • © David Ramos

«Я рассказала свою точку зрения, я никогда этого не пойму, мне было больно и до сих пор больно. Эта ситуация многое изменила во мне, сделала меня более сильной девушкой. Я многому научилась, чтобы этого не случилось со мной в будущем», — приводит слова Эрмосо As.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку. Бывший глава RFEF отстранён от футбольной деятельности на три года.

Ранее ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение.

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