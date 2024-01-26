ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) приняло решение отклонить апелляцию бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса на решение отстранить его от футбольной деятельности.

46-летний спортивный чиновник нарушил принципы дисциплинарного кодекса ФИФА, подчеркивается в заявлении организации.

Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку. Бывший глава RFEF отстранен от футбольной деятельности на три года.

Ранее сообщалось, что Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу Луиса Рубиалеса.