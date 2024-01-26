ФИФА отклонила апелляцию Рубиалеса на отстранение
- AP
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46-летний спортивный чиновник нарушил принципы дисциплинарного кодекса ФИФА, подчеркивается в заявлении организации.
Женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах.
Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку. Бывший глава RFEF отстранен от футбольной деятельности на три года.
Ранее сообщалось, что Эрмосо дала показания в Национальной судебной коллегии по делу Луиса Рубиалеса.